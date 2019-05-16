重要通告 港股直擊

銀河娛樂(00027)公布，截至3月底止首季，經調整除息稅折扣及攤銷前盈利(EBITDA)39.83億元，按年及按季分別跌7.78%及8.08%。期內，收益130.45億元，按年跌7.7%，按季亦跌7.86%。

「澳門銀河」首季的經調整EBITDA為30.23億元，按年跌7.33%，按季跌11.94%。收益92.64億元，按年跌5.89%，按季跌10.59%。貴賓廳轉碼數1353.44億元，按年減少33.96%，按季減少21.48%；博彩收益52.53億元，按年跌26.56%，按季跌20.55%；淨贏率升至3.9%，去年首季及末季分別為3.5%及3.8%。中場博彩收益50.68億元，按年跌12.02%，按季跌2.12%。

銀娛指出，在當前的市場情況下，銀娛展現穩健的財務業績。首季，澳門面對眾多影響市場的因素，對貴賓廳業務尤為明顯。而內地旅客對休閒和旅遊的持續殷切需求，因此對澳門、尤其是銀娛的中、長期前景保持信心，相信澳門與大灣區的融合，對澳門的發展帶來正面幫助。

集團又稱，繼續於「澳門銀河」及澳門星際酒店推進早前宣布總值15億元的提升工程計劃。儘管期間對業務會構成干擾，但相信這提升工程會令旗下的渡假城對旅客更具吸引力，預計工程會在2020年初完工。

此外，銀娛繼續推進第三、四期發展工程，以及在橫琴興建時尚渡假城的計劃，亦積極開拓日本市場，已經向當地多個都市及都道府縣提交了資料要求。