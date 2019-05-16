港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆向上，中港股市今早表現續反覆，恒指在100天線水平爭持。

恒指低開151點，失100天線(28183點)，甫開曾挫217點，見28050點半日低，其後拗腰，最多倒升110點，見28379點半日高，之後於28300點水平爭持。恒指中午收報28336點，升68點或0.2%，大市成交額499.15億元。

國企指數報10850點，升45點或0.4%。

A股亦回軟，滬指升0.28%；深成指升0.2%。

藍籌中資金融股撐市，建行(00939)升0.8%；工行(01398)升1.5%；平保(02318)升1.1%。今日舉行股東會的長實(01113)與長和(00001)分別升2.1%和0.3%；滙控(00005)除息，半日升0.5%。相反，騰訊(00700)首季收入增長創上市後最低，股價反覆跌0.9%；友邦(01299)吐0.3%；中移動(00941)跌1%。

焦點板塊

醫藥股：今早續跑出，下周二公布季績的中國生物製藥(01177)半日飆6.3%；石藥(01093)升2.4%；億勝生物(01061)漲4%；東陽光藥(01558)升3.4%；信達生物(01801)升4.5%；藥明生物(02269)和歌禮製藥(01672)升約2.5%。

手機設備股：美國總統特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，市場揣測，主要針對華為及中興(00763)。中興半日挫4.8%。手機零件生產商全線向下，舜宇(02382)挫4.5%；瑞聲(02018)挫2%；丘鈦(01478)跌2.2%；通達(00698)和信利(00732)跌逾1%。

焦點股份

新秀麗(01910)：今早創近6年低，半日挫6.9%，成交額1.14億元。集團首季純利大跌48%，遭個別券商下調目標。

紅星美凱龍(01528)：半日飆11.1%；其A股(601828.SH)一字漲停。集團公布， 2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作已完成，阿里已成功認購本期債券全部份額。另外，雙方於5月15日簽訂業務合作框架協議。

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