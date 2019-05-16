即巿股評 港股直擊

噚日揀出嚟嘅恒指牛(63372)，喺朝早10點40分至11點見5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣時就落場，按(63372)高低位做過$0.038/$0.03，平均買入價就係$0.034。本來用「下降通道」頂大約28500點做目標，寫緊[下半part]都見恒指上到284XX點，真係同28500點差一步，但本主「唔貪心」嘅心態，先喺下半場大約1點35分見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上返「9」字頭，呢段時間恒指高低位做過$0.04/$0.038，平均賣出價就係$0.039，賺幅就有14.7%；第二次就係早幾分鐘前嘅事，即係2點正到，(63372)高低位分別做過$0.042/$0.039，平均賣出價就係$0.0405，賺幅有19.1%。

「會唔會仲有第三轉走？」真係有，其實由1點55分至2點30分呢段時間，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)都keep住係超買位，呢段時間(63372)高低位做過$0.044/$0.039，平均賣出價就係$0.0415，賺幅就係22.1%。

大市講完就到領展(00823)，早兩日創新高之後走勢麻麻我都預咗你架啦，其實隻Call(25543)如果係早兩日做到day trade，或者你用噚日隻(63372)去cover(25543)嘅蝕幅嘅話，你可以唔駛睇呢段；但早兩日尾市先入，或者仲未走嘅話，日線圖上見今日領展創新高後第二日回落，截至依家10點3分止，低位做過$95，都仲叫做有條10天線($94.83)墊住。不過，計落隻(25543)同平均買入價$0.27計都有20%蝕幅，如果呢個數已經觸及咗你嘅止蝕幅度，咁你就要出手做止蝕啦。

講返今日個市，噚日騰訊(00700)出咗第一季業績，一句講晒「遜於市場預期」，噚晚ADR都已經話跌2%，今朝開市報$367，依家10點11分，騰訊做緊$372.6，叫做跌幅收窄。日線圖見騰訊又真係堅樣衰，今日陰燭完全跌落50天線($343.46)水平，下方支持就要再數到去100天線($351.19)。日線圖見SLowSTC(14,3)兩線都落到嚴重超賣水平，吼低開Call嘅呢個位就當然唔係話差啦，不過見今日粒燭處於「下降通道」嘅中間位，而依家10點39分恒指又跌轉升，騰訊50天線火速收復，恐怕都要搵隻高槓桿嘅騰訊牛嚟捉呢個咁窄嘅水位。騰訊牛(68250)，收回價$358.18，槓桿比率約20倍應該夠殺( 再貼價嗰堆好鬼多街貨呀)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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