港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈力度一般，大市仍受制中美貿易形勢，特朗普政府封殺華為，以及騰訊(00700)ADR在季績後向下，料將影響今早大市表現。

隔晚美股低開高走，美國上月零售及工業生產意外下跌，拖累美股低開後早段持續下跌；其後美國官員表示，預計美國總統特朗普會將汽車關稅推遲最多六個月徵收，並將於本周六正式公布，消息刺激美股中段開始由跌轉升。道指收升115點或0.45%報25648點；標普500漲0.58%報2850點，納指漲1.13%報7822點。蘋果漲1.2%，谷歌升逾4%，Facebook漲3.1%。中概股多數收漲，阿里巴巴季度收入勝預期，收漲1.6%，京東漲2.6%。

經濟數據方面，美國4月零售銷售環比降0.2%，預期升0.2%，前值升1.6%；零售銷售(除汽車)環比升0.1%，預期升0.7%，前值升1.2%修正為升1.3%。美國4月工業生產環比降0.5%，預期持平，前值由降0.1%修正為增0.2%；4月製造業生產環比降0.5%，預期持平。

美銀美林對基金經理最新調研結果顯示，在大約250位合計掌管着6870億美元的基金經理當中，多達34%的人表示他們採取了風險對沖措施，為未來三個月可能的股市大幅下跌做好了準備。這一比例創出了美銀美林相關調研的最高記錄。基金經理們最擁擠的交易集中在做多科技股上面，其次是做空歐洲股市，再次是做多美元。截至目前，全球貿易局勢仍是基金經理們認為的頭號尾部風險。同時，美銀美林表示，全球經濟衰退的風險正在攀升，不過，爆發時間並不會很近，可能在2020年下半年或者之後。

美國總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國公司使用構成國家安全風險的電訊設備，保護美國電訊系統免受外國競爭對手威脅。行政命令將容許聯邦政府禁止美國企業與國外供應商進行商業往來，包括中國大型通訊企業華為。中國外交部發言人耿爽批評，美方一段時間以來，濫用國家力量，不擇手段地蓄意抹黑和打壓特定中國企業，既不光彩，也不公正，敦促美方停止以安全問題為藉口，打壓中國企業，為中國企業在美國正常投資營運，提供公平公正非歧視的環境。

ADR港股比例指數報28194，較周三恒指收市低73點或0.26%。恒指昨日最多反彈319點，尾市升幅收窄，收市僅升146點報28268，成交較上日縮減近二成三至961.19億元。

焦點股份

騰訊：昨日收市後公布首季度收入854.65億元(人民幣．下同)，預期887.1億元，同比增16%，創上市以來最低；淨利潤272.1億元，同比增長17%，超過预期的194億元。騰訊ADR折合港元收報365.24，較周三本港收市低8.76元或2.34%。

平保(02318)：公布首4個月旗下4家子公司保費收入合共3316.32億元人民幣，按年上升8.4%。

紅星美凱龍(01528)：發公告，指阿里巴巴已全數認購其今年第一期推出的非公開發售的可交換公司債券，公司將與阿里巴巴在家居建材及家居商場、購物中心，以及其他業務領域合作，並已簽訂業務合作框架協議。

海天地悅旅(01832)及星宇控股(02346)今日首日掛牌，其中星宇控股暗盤價較招股價1元，升9%。海天地悅旅暗盤價收報3.38元，較招股價跌0.16元或4.52%

今日有多家公司舉行股東周年大會，包括：長和(00001)、長實集團(01113)、太古A(00019)、銀娛(00027)、碧桂園(02007)、中銀香港(02388)等。