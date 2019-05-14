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今日 18:06 港股直擊 即巿股評

【北水手影】兩日淨入66.7億 掃騰訊中資金融股

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中美貿易戰升級，隔晚美股急挫，港股險守250天牛熊線(約兩萬八關)，全日跌428點或1.5%，大市成交額1245.37億元。

北水上周五轉入30.58億元，今日流入加快，全日淨買36.16億元，兩日合力掃66.74億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

明日公布季度業績的騰訊(00700)，再度登上全日最多淨買個股，全日淨入7.71億元；中興(00763)亦有1479萬元淨入。

中資金融股依然是主要掃入對象，工行(01398)與建行(00939)全日分別有6.65億及5.3億元淨買，為第二及第三多淨買入最多個股。

此外，太保(02601)、招行(03968)、平保(02318)及新華保險(01336)也分別有8300萬、7073萬、1881萬和1662萬元北水淨買，唯獨國壽(02628)錄1.11億元淨走，為今日最多淨走個股。

其他較多北水流入個股包括萬洲(00288)及吉利(00175)，全日分別有1.07和1.03億元淨買。

人民幣急跌，利淡重資產的內房股，融創(01918)及金茂(00817)全日有7671萬和2487萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、融創、萬洲、平保、太保、國壽、吉利及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、建行、平保、萬洲、中興、新華保險、招行、金茂及吉利。

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