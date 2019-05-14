港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升級，隔晚美股急挫，道指插2.38%。港股上周瀉逾1500點，假期後復市一度插穿牛熊線。

恒指裂口低開599點，甫開曾挫624點，低見27925點，插穿250天線牛熊線(約兩萬八關)，之後走勢隨A股改善，跌幅一度收窄至344點，見28205點全日高，中午挫451點，午後曾復挫520點，再跌至兩萬八邊皮。恒指最終報28122點，跌428點或1.5%，創2月15日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達八成；上升股比例僅兩成。

大市成交額1245.37億元。

即月期指收市跌473點或1.67%，報27854，低水268點，成交200381張。

A股反覆低收，滬指跌0.69%；深成指跌0.71%。中美貿易戰升級，中方下月1日起對部分美國進口商品提高關稅，針對600億美元進口貨中，超過4500項商品，加徵10%至25%關稅。

美方本港時間今早公布，對另外3000億美元中國貨加徵最高25%關稅的清單，涉及共3805項。

美國道指期貨最新升96點，報25377。

藍籌股方面，建行(00939)跌2.2%；明日公布季績的騰訊(00700)挫3%；中石油(00857)創逾3年低，收市跌1.1%，錄九連跌；申洲(02313)挫3.9%；恒安(01044)跌3.7%。相反，資金泊入公用類及收息股，領展(00823)收報96.8元創新高，升幅3.8%；長建(01038)升2.1%；煤氣(00003)升1.7%；中電(00002)升1.1%；電能(00006)升1.3%。

焦點板塊

出口及航運股：貿易戰升級，美國業務佔比較重的萬洲國際(00288)挫4%；創科(00669)跌3.6%；瑞聲(02018)跌3.2%。航運股方面，中遠海控(01919)挫5.2%；中遠海能(01138)挫3.1%；中遠海運港口(01199)跌3.2%；招商局港口(00144)跌2.4%；中外運(00598)挫4%。

手機及科技生產商：今日亦捱沽，小米(01810)挫4.9%；通達(00698)挫4.1%；比亞迪電子(00285)瀉6%；ASM太平洋(00522)除息，股價插5.1%；聯想集團(00992)挫4.7%；鴻騰(06088)跌3.3%；富智康(02038)挫6.3%。

人民幣敏感股：人民幣兌美元離岸價跌至6.9關徘徊，內地航空股全線下挫，遭剔出國指成分股的國航(00753)插7.1%；南航(01055)挫6%；東航(00670)挫5.8%。多隻內房股亦跑輸，融創(01918)挫4.3%；新城發展(01030)、旭輝(00884)和奧園(03883)挫逾半成；時代中國(01233)挫6.5%。

濠賭股：市場憂貿易戰拖累經濟，打擊旅遊消費，板塊全線挫，金沙中國(01928)挫4.9%；銀娛(00027)插5.2%；永利澳門(01128)插7.6%；澳博(00880)跌3.7%；美高梅中國(02282)挫4.3%。多隻本地零售股亦跑輸，周大福(01929)挫5.1%；莎莎(00178)跌2.9%；利福國際(01212)挫2.3%。

換馬股：恒生指數公司上周五收市後宣布季度檢討結果，國指加入5隻新貴，股價全線向下，潤啤(00291)挫3.1%；龍湖(00960)插5%；碧桂園(02007)跌2.3%；安踏(02020)插6.2%；新奧能源(02688)跌4.3%。遭剔出股份反而表現相對較好，華能國際(00902)無起跌；廣發証券(01776)跌0.2%；中廣核電力(01816)升0.5%；長城汽車(02333)跌0.5%。

焦點股份

和記電訊香港(00215)：今日除息，前收市價調整為2.548元，股價收市急插17.2%，成交額1.66億元。集團末期息連同特別息每股派0.832元。

必瘦站(01830)：預期截至今年3月31止年度，營運利潤將較去年同期大幅增加，收市升7.7%。

半新股：嘉藝控股(01025)創新高，收市升3%，成交額達2.6億元；管道工程(01865) 博尼(01906)、維亞生物(01873)和JBB(01903)創新高，收市分別升11.7%、3.3%、0.4%和2.4%。相反，兌吧(01753)、光大水務(01857)、奧園健康(03662)和禪遊科技(02660)創新低。另外，早前熱炒的四川能投(01713)尾段跳水，收市瀉49.1%，成交額1.36億元。

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