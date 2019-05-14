重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，4月客運運力投入按年上升7.98%，其中國內、地區、國際分別升5.3%、9.72%及14.17%。

期內，旅客周轉量上升6.29%，其中國內、地區、國際分別上升3.25%、8.86%及13.33%；客座率為82.98%，下降1.32個百分點，其中國內、地區及國際則分別下跌1.64、0.62及0.62個百分點。

貨運方面，4月貨運運力投入按年上升6.01%；貨郵周轉量跌1%；貨郵載運率為50.31%，跌3.56個百分點。