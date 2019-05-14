今日 16:52
重要通告
港股直擊
神州租車(00699)公布今年首季業績，盈利3.9億元(人民幣．下同)，按年大增70.25%，每股盈利18.4分。
期內總收入為18.5億元，按年增15.86%。
華加關稅反擊 貿戰震冧美股
今日信報
海日灣II 307伙一日沽逾半
舞台劇最佳導演黃龍斌：每套作品都是一篇論…
林艷虹
｜
今日信報
老特威脅對華加稅晒冷
恒昇
｜
今日信報
比特幣漲破7500美元 急回9%
滴滴港前舵手創辦 米勺藉微信教整餅吸金
StartupBeat
7種排毒美顏食物
李棋華｜ 信健康
股市漲勢面對阻力
Keith Wade
｜
財富管理
美國公布對3000億美元中國貨加關稅詳情
國際財經 ｜ 今日 08:15
開市焦點:貿戰升級二萬八危 留意指數換馬股
港股直擊 ｜ 今日 08:41
【國際早班車】蘋果App Store反壟斷案敗訴
國際財經 ｜ 今日 06:48
WhatsApp被入侵 促15億用戶更新軟件
時事脈搏 ｜ 今日 10:56
【盤房來料】中美擦槍走火 保守為上策
即巿股評 ｜ 今日 13:18
恒指插624點後喘穩 收息藍籌股有追捧
港股直擊 ｜ 今日 10:44
特朗普:3至4周內知道與中國貿談會否成功
國際財經 ｜ 今日 10:01
陳維安換涂謹申涉違法 郭卓堅申覆核
時事脈搏 ｜ 今日 12:40
半日插452點險守牛熊線 防守股跑出
港股直擊 ｜ 今日 12:36
恒指低開599點 失守二萬八及牛熊線
港股直擊 ｜ 今日 09:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞