瑞銀續撐萬洲(00288)，更料盈利今年可創新高，惟股價尾市仍挫逾4%，新造7.37元，成交額9.12億元。
該行稱，受中美貿易戰影響，萬洲股價上周大跌一成半，但認為反應過大，加上估計股價有望創新高，續予「買入」評級，目標仍睇10.11元。
至於中糧肉食(01610)，現漲0.6%，暫錄三連升；卜蜂(00043)漲1.5%；雨潤食品(01068)揚4.2%；普甜食品(01699)則乾跌1.4%。
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