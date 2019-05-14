人民幣急貶，市場擔心打擊內地旅客來港消費，本地零售股下挫，當中以周大福(01929)表現最曳，曾插6.9%，低見7.27元，新造7.39元，仍挫5.4%，成交額3440萬元。
至於莎莎(00178)挫逾5.04%，低見2.26元，創逾一年低，新造2.29元，挫3.8%，暫錄七連跌，成交金額2183萬元。
至於六福(00590)現跌0.6%；周生生(00116)降1.4%；I.T(00999)也降0.6%。
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