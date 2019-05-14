即巿股評 港股直擊

上星期因為侵侵一句話，股市已翻天覆地，以為中美第11輪貿易談判繼續，有望喺星期五之前，截停美國向中國2000億美元進口商品加徵關稅至25%，可惜美國方面喺上周五落實加稅，雙方雖未至於無偈傾，但肯定呢一刻就唔多啱嘴形。轉過頭中國亦反擊，表示要向美國600億美元進口商品加徵關稅至25%，實行以牙還牙。呢個消息傳出之後，美股喺周一晚已跌到一仆一碌，而港股隔晚喺ADR跟新加坡黑期分別跌至27800及27600水平。

貿易戰升級，美股三大指數顯著下跌，恒指今早裂口低開599點，最多跌624點，見過27925點半日低位，失守250日線(28000點)。其後A股跌幅收窄，恒指跌幅亦收窄至344點，見28205點半日高位，成功收復100日線(28137點)。中午恒指報收28097點，100日線得而復失，半日跌452點；國指跌183點，報收10747點。

之前阿Man講過騰訊(00700)可以吼位低吸，果然今日股價跌穿370元即見買盤吸納，而唔少大行都調高咗騰訊嘅目標價，亦睇好其金融服務價值，認為現價被低估，而流動支付及雲服務組成嘅其他業務，收入增長有保證，預期金融科技將為騰訊帶嚟第二波高速增長。之前講過騰訊等365元至370元買入，家下大市跌到二萬八呢啲位，騰訊股價都仲係370元附近，睇嚟想再買平少少都有難度，370元左右儲貨差不多。雖然話今日騰訊跌咗2.3%，但以佢強勁嘅彈力，一日升番兩三個巴仙，重上380元無難度。

至於其他重磅股，以內銀表現較差，其他重磅股普遍下跌，而美國業務佔比較大嘅萬洲(00288)半日跌逾5%，藍籌之中排第尾。人民幣離岸急跌，兌美元喺6.9關口附近徘徊，內地航空股遭殃，三架紅色飛機全部急墮，國航(00753)跟南航(01055)齊齊跌逾7%，東航(00670)亦跌6.8%。人仔腳軟，內房股亦難逃一跌，今日閒閒地跌4%以上，龍頭中海外(00688)則跌1.6%，算係跌得少。

領展(00823)逆市創新高，曾高見96.7元，半日升3.1%，正邁向百元大關，阿Man等住見證領展晉身紅底股。除咗領展之外，兩電一煤同樣逆市上升，喺風搖飄搖之際收息股當然較受歡迎。中美雙方貿易關係仍緊張之際，預期雙方仍會拳來拳往，避免擦槍走火死咗唔知乜事，呢段時間都係保守為上。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)