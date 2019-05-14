港股直擊 即巿股評

中國加徵關稅向美國反擊，震散隔晚美股，波及恒指今早曾插逾六百點，半日失守100天線(28138點)，但險守250天牛熊線(28000點)收市。

隔晚美股大跌617點，拖累恒指裂口低開599點報27951，開市已跌穿一百天線，跌幅曾擴至624點，低見27925，惟A股一度止跌回升，港股跌幅收窄344點，高見28205。不過，百天線上沽壓大，港股跌幅再擴，最終中午仍跌超過450點數市，險守牛險線收市。恒指半日收報28097，挫452點或1.58%，國企指數半日收報10747，跌183點或1.68%。

中午大市成交有717.25億元。

內地股市今早曾止跌回升，上證半日仍跌0.4%，深成指則降0.5%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌2.8%；滙控(00005)降0.6%；工行(01398)跌2.4%；建行(00939)降2.5%；明日公布季績的騰訊(00700)，中午回落2.3%；美國業務佔比重的萬洲(00288)，中午挫5.2%，為包尾藍籌；金沙(01928)及銀娛(00027)也各挫5.2%。

焦點板塊

內地航空股：人民幣離岸價昨日大跌673點子，兌美元更跌穿6.9關，今日亦於6.9兌一美元關口徘徊，內地航空股全線下挫；遭剔出國指成分股的國航(00753)，中午插7.2%；南方航空(01055)亦瀉7.9%；東航(00670)挫6.8%；國泰(00293)也跌3.5%。

內房股：人民幣急貶，屬重資產類的內房股亦遭拋售，尤其二線內房股。時代中國(01233)挫5.1%；旭輝(00884)插5.3%；龍湖(00960)跌4.8%；龍光地產(03380)挫4.4%；雅居樂(03383)挫4%；禹洲地產(01628)跌4.2%；至於獲納入MSCI中國指數的奧園(03883)，中午瀉5%。遭剔出指數MSCI中國指數的綠城(03900)，中午瀉6.8%；龍頭中海外(00688)則跌1.6%。

防守股：避險需求增，投資者追捧防守股，領展(00823)創上市高，曾見96.7元，中午升3.1%，跑贏一眾藍籌；中電(00002)漲0.7%；煤氣(00003)走高1.4%；長建(01038)漲1.5%。

金礦股：隔晚金價曾升逾1%，重上1300美元關，金礦股普遍逆市上揚。招金礦業(01818)升2.1%；山東黃金(01787)漲3.5%；SPDR金ETF(02840)漲1%；但紫金(02899)跌1.4%。

焦點股份

必瘦站(01830)：預期截至今年3月31止年度，營運利潤將較去年同期大幅增加，半日大升6.9%。

德昌電機(00179)：擔心出口往中國的車用零件會加徵關稅，中午大跌7.5%；耐世特(01316)亦挫4.4%。