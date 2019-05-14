港股直擊 即巿股評

上個星期五(5月10日)恒指chok過彭于晏，仲以為條100天線可以做到短期支持，誰不知半個烏鴉口，喺[下半part]發噏瘋話「特朗普瞓唔着/好得閒/無嘢做/pat pat痕...而又喺twitter發表一啲偉論嘅話，咁呢條100天線都凍過水」，原來pat pat痕嗰個唔係特朗普，係一直都話唔會就呢單嘢而向美國屈服嘅中國，噚晚「終於報仇」，由6月起向美國600億美元貨品加稅10%至25%。就係呢一句，莫講話條100天線(28137點)，就連上個星期五講嘅「死亡交叉」(10天線(29209點)跌穿50天線(29291點))都出現埋，那怕日線圖條SlowSTC(14,3)兩線落到個位數嘅嚴重超賣水平，總之阿總話要「報仇」就「報仇」。

依家9點57分，恒指今朝早跌599點開市，依家跌幅叫做收窄咗，跌緊491點，報28059點，叫做上返去28000點水平。開恒指牛熊證街貨圖睇嘅話，頭三層牛證街都已經全數被收回，變相最貼價嘅係27900至27999點，呢度有相當於301張期指，再落多一層，即27800至27899點就有351張期指。近牛嚟講呢兩層叫做最多街貨架啦，大佬，日日咁殺法，發行商都出唔切啦。

至於上方熊證，最貼價嘅係29500至29599點，呢度有相當於919張期指；再上多一層，即29600至29699點就有1085張期指，呢兩層街貨嘅淡友確實係要比啲掌聲佢哋，事關喺上個星期五chok到飛起嘅市都仲要入隻熊仔坐三日，到今朝大裂口下挫嗰一吓，確係肥美。

依家10點3分，恒指報28044點，呢口價點計都係往下走繼續殺牛，但問題在於下方牛證實在太少街貨，恐怕個市咁樣一跌叫做暫時有條250天線(28000點)頂住先，儲番啲肥牛再殺過都未定，反正特朗普好似仲有3000幾億美元嘅貨品未向中國再收重稅，一個唔該今次真係到特朗普出tweet嘅話，呢條250天線(亦即係傳說中嘅牛熊分界線)就可以拜拜。

追跌嚟講，第一係要恒指日線圖SlowSTC(14,3)%K線(5.67)同%D線(8.46)殺到落呢個位，第二係小心下方牛證街貨量目前嚟講太少；兩樣嘢加埋就有機會令到個市未必再有足夠誘因向下行。依家可選擇嘅熊證貼價極都同現價有約1000點差距，咁遠距離就算揀隻最近嘅都唔擔心會被人即日打靶，而反要留意嘅係街貨量，唔好揀重街貨嘅證呀！

有個比較冷門嘅underlying就係領展(00823)，其實上個星期喺[下半part]都有講過話喺市危嘅時候，當然可以追熊/Put啦，但同時亦都可以吼防守性股份開Call/牛。原因好簡單，就係本身股份有避險功能，咁喺市危嘅時候啲錢就會走入去避險；閒時就有一定嘅抗跌能力，皆因平時都有唔少人會吼吓啲高股息作穩定投資(噚日有報紙先出咗隻領展專題，講有個阿太係長期fans，儲儲埋埋啲領展收息，平均一個月都有幾皮嘢洗)

日線圖上領展五條平均線順序排列，且大部分時間都處於20天線($92.67)水平之上，就即係處於保歷加上升通道裏面。近呢個月仲且一浪高於一浪形態，生咗條「上升通道」，上個星期五就好處於「上升通道」底部，今日就剛好喺底部作反彈，暫見「T星」雖然唔係太靚仔，但如果揸長線少少嘅話，整體形態都未嘗不可。

領展無牛熊證，得輪架啫，領展Call(25543)，行使價$101.01，實際槓桿約 13.74倍，由於領展喺輪場嚟講，都屬於三、四線underlying，所以你見到啲成交咁冷清都係正常，小注落場就夠啦。

今日連領展都講埋，事關下朝要繼續幫老媽處理佢啲銀行嘢，要到銀行一趟，[下半part]要暫停一日，抱歉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#