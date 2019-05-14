中教集團(00839)獲納入MSCI中國指數，股價反覆向好，現處盤中高位，新造11.38元，揚4%，成交金額2696萬元。
同樣獲納入的藥明康德(02359)，股價回升0.3%；但同樣變身成為成分股的李寧(02331)及奧園(03883)，股價卻挫4.4%和4.2%。
另外，遭剔出指數的神州租車(00699)、香港中旅(00308)與綠城(03900)，現分別跌1.3%、1.9%和大跌7.6%。
所有變動自5月28日收市後生效。
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同樣獲納入的藥明康德(02359)，股價回升0.3%；但同樣變身成為成分股的李寧(02331)及奧園(03883)，股價卻挫4.4%和4.2%。
另外，遭剔出指數的神州租車(00699)、香港中旅(00308)與綠城(03900)，現分別跌1.3%、1.9%和大跌7.6%。
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