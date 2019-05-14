訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:35 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地航空股下挫 人幣離岸價失6.9關

放大圖片

人民幣離岸價昨日大跌673點子，兌美元更跌穿6.9關，今日亦於6.9兌一美元關口徘徊，內地航空股全線下挫。

國航(00753)開市報7.68元，插7.7%，現跌幅擴至8.1%；南方航空(01055)挫7.9%；東航(00670)挫6%。

至於國泰(00293)也跌3%，新造12.28元。

人民幣離岸價上周急跌逾7.7%後，上日更跌穿6.9關，現略回穩，新造6.9026兌一美元，回升95點子。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。