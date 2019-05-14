人民幣離岸價昨日大跌673點子，兌美元更跌穿6.9關，今日亦於6.9兌一美元關口徘徊，內地航空股全線下挫。
國航(00753)開市報7.68元，插7.7%，現跌幅擴至8.1%；南方航空(01055)挫7.9%；東航(00670)挫6%。
至於國泰(00293)也跌3%，新造12.28元。
人民幣離岸價上周急跌逾7.7%後，上日更跌穿6.9關，現略回穩，新造6.9026兌一美元，回升95點子。
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