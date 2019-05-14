港股直擊 即巿股評

港股昨日因佛誕假期休市，期間中美貿易戰升級，歐美股市經歷「黑色星期一」後，港股今早復市勢必大幅低開，二萬八關口可能失守。

隔晚美股再遭重挫，投資者擔心貿易戰激化，道指收市急跌617點或2.38%報25324點，創1月3日以來最大跌幅；標普500跌2.41%報2811點，納指急跌3.1%報7671點。納指創去年12月初以來最大跌幅。蘋果跌近6%，Uber上市次日再跌逾10%。

避險情緒高漲，衡量美股市場恐慌程度的CBOE波動率指數VIX爆漲超過28%，報20.58點。美元與黃金期貨價格攀升。作為經濟衰退的訊號，美國3個月國債收益率與10年期國債收益率之間再次出現倒掛。

中美貿易戰升級，中國報復美國上星期向中國貨品加徵關稅，下月1日起，決定對原產於美國的部分進口商品提高關稅。中國會針對600億美元的美國商品，對超過4500項商品，加徵10%至25%的關稅。中國國務院表示，加徵關稅措施，是對美方單邊主義和貿易保護主義的回應。中方希望，美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，爭取在相互尊重的基礎上，達成一個互利雙贏的協議。另外國務院表示，會試行把部分符合條件的美國商品，排除出加徵關稅範圍，並會公布排除清單。

美國總統特朗普說，未決定是否會對另外3250億美元的中國貨，按計劃徵收25%進口關稅。特朗普又表示，下月在20國集團峰會期間，打算與中國國家主席習近平會面。

摩根士丹利認為，2019年餘下時間可能會變得對美國市場不利，市場當前體現的是經濟在無通脹情況下堅實增長的「金髮」情景，其中美國表現優異，但這一切都將逆轉，年內餘下時間，「金髮」環境即將結束，美國和世界其他地區之間的增長差異收窄，價格和基本面之間的差距縮小。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.06元，較本港上周五收市低0.84元；騰訊(00700)跌穿370元關，ADR收報365.7元，低16.3元；國壽(02628)ADR收報18.81元，低0.75元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.08元，低0.3元；中石油(00857)ADR收報4.56元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報5.66元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.93元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報8.67元，低0.17元；中電信(00728)ADR收報3.87元，低0.1元。

ADR港股比例指數報27819，較上周五恒指收市低731點或2.63%。港股昨日因佛誕假期休市。恒指上周五低見28203，創3月8日以來新低，收市倒升239點報28550。全日波幅630點。參考ADR走勢，恒指今早將大幅裂口低開，跌穿100天平均線(約28140點)，並可能失守28000點即目前250天線附近水平。

恒生指數公司上周五收市後宣布季度檢討結果，恒指成分股沒有變動，國企指數加入華潤啤酒(00291)、龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)、安踏體育(02020)、新奧能源(02688)；剔出中國國航(00753)、華能國際(00902)、廣發証券(01776)、中廣核電力(01816)、長城汽車(02333)，成分股數目維持50隻。

國際指數公司MSCI明晟公司早上公布半年度指數評審結果，落實將26隻中國A股納入MSCI中國指數，其中18隻為創業板成份股，提升內地A股在新興市場的權重，將最新238隻大型A股成分股的納入因子，由5%增加至10%。

另外，MSCI香港指數將新增維他奶國際(00345)；剔除恒隆(00010)和敏實集團(00425)，有關變動將於本月28日收市後生效。

焦點股份

北京汽車(01958)：外電報道，北京汽車有意收購德國汽車品牌平治母企戴姆勒(Daimler)最多5%股權，涉資30億歐羅(折合約264億港元)，收購目的希望鞏固在內地合營公司北京奔馳的持股權。

佳兆業(01638)：公布首4個月總合約銷售約205.32億元人民幣，按年增加約68.9%。

越秀地產(00123)：4月實現合同銷售金額約68.98億元人民幣，按年上升六成三；1至4月累計合同銷售金額按年上升四成九。

中金公司(03908)：第一季度淨利潤9.085億元人民幣，按年增長兩成八。

必瘦站(01830)：預期全年營運利潤按年大幅增加，主要因為業務增長，利潤率有所增加，以及新醫學美容概念店舖的額外收益帶動。

中聯重科(01157)：宣布擬回購A股，預計資金總額不超過29.79億元(人民幣‧下同)，A股的回購價不超過每股7.63元。