中美第11輪高級別貿易磋商已於上周五在華盛頓結束,雙方仍未能達成協議。與之前的10輪談判或磋商最大的分別是,這次是在華府於5月10日正式將總值2000億美元中國貨的加徵關稅率由10%提高到25%的情況下進行。此外,美國貿易代表辦事處其後證實,總統特朗普下令對3250億美元中國貨展開徵收25%關稅程序,詳情5月13日周一公布。5月11日《信報》引述美國《聯邦公報》消息報道,於美國時間5月10日零時1分或之前已經付運離開中國的貨品,如在6月1日前運抵美國,將不會被加徵新關稅,即是只會加徵10%的「舊關稅」;美聯社分析,中國貨品海運到美國需時3至4個星期,變相提供新的非官方最後限期,讓雙方可以透過談判達成協議。

中國商務部發言人較早前表示,中方對美國上調關稅深表遺憾,將不得不採取反制措施;然而,直到本文交稿,北京仍沒有宣布任何「反制」措施。率團赴美談判的中國副總理劉鶴在5月10日會後表示,談判並未破裂,雙方同意未來在北京繼續見面磋商。內地《環球時報》日前發表社評指出,中美形成「邊打邊談」的典型狀態,一方面磋商有進展,但同時關稅戰升級,國際貿易史上從未有過這種局面。新華社發表的評論文章指出,雙方在是否取消全部加徵關稅、貿易採購數額應當符合實際,以及協議文本的平衡性等三大核心問題仍有分歧。文章又提到中美談判有不可超越的「底線」,就是尊重彼此核心利益和重大關切。

總統「侵侵」則於5月12日在Twitter提到,中國可能期待拖延至2020年美國大選時談判,假若民主黨幸運贏得總統選舉,中國就可以透過雙邊貿易繼續對美國掠取每年5000億美元。問題是侵侵認為中國也知道他必然會勝選(美國處於歷史最佳經濟狀況和就業數字…等等),並警告中方在他第二屆總統任期談判,只會得到遠差過現在的協議,呼籲中國把握目前機會。

有趣的是,侵侵剛於5月8日、第11輪貿易談判前夕在Twitter指責中國反口並企圖重新談判的原因是,中方強烈希望將可以與(先前已宣布競逐民主黨總統候選人的前副總統)拜登或其他很弱勢的民主黨人「談判」(The reason for the China pullback & attempted renegotiation of the Trade Deal is the sincere HOPE that they will be able to “negotiate” with Joe Biden or one of the very weak Democrats…)。

侵侵在4日內兩度「老屈」中國期待與民主黨進行貿易談判,反映這場貿易戰的結果關乎明年總統大選,而且侵侵必須取得壓倒性有利美方的協議,否則就不能作為爭取選票的政績。侵侵在第10輪中美貿易磋商後態度突變,出人意表地以中方推翻先前的承諾為藉口(見5月8日「搏拳實錄」)而把貿易戰升級,原來他在貿易戰包裝下的葫蘆,賣的是要贏取大選呢劑藥。

