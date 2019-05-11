港股直擊 即巿股評

中美貿易談判情況本周急轉直下，美方周五正式對華2000億美元進口貨品加徵關稅，大市自三萬點下挫至250天線附近喘定，周五在美國正式公佈關稅措施後大市曾轉升為跌，但A股突然大幅反彈，觸發市場對假期間中央或推出刺激經濟措施的憧憬，大市收市終守於28500點之上，未至主一步退守牛熊線。技術上，恒指回試近28000點的支持區後，即市反彈，後市能否延續反彈勢頭，需視假期間中美會談進展及雙方對是否繼續會談的意向，而中國會否推出額外刺激內需措施，亦是市場焦點。

大市周五反彈，大量資金趁機開淡倉，當日市場內最貼價，收回價介於29550-29750間的恒指熊證，獲大量資金流入。相反，好友在牛證市場以獲利回吐為主。周二將有新一批，收回價在29087-29550間的恒指熊證上市，投資者看淡可考慮運用作換馬。

恒指輪證選擇

恒指牛證(62242)，收回價27968點，行使價27868點，槓桿比率約48.39倍，兌換比率10000。

恒指牛證(58776)，收回價27878點，行使價27778點，槓桿比率約40.33倍，兌換比率12000。

恒指熊證(60543)，收回價29087點，行使價29187點，周二新上市，兌換比率10000。

恒指熊證(60636)，收回價29238點，行使價29338點，周二新上市，兌換比率12000。

騰訊具憧憬低位反彈力較強

將於下周三公布季績的騰訊(00700)，周五盤中高位升至387.8元，一度收復10天線和20天線。向上留意重上390元的機會，支持參考50天線約370元水平。

騰訊周五早段一度高見387.8元，觸及上日高位後升幅收窄，後市如能重上390元以上，或反映股價完成整固再度上揚，可留意季績前會否有資金先行部署。

雖然市場對騰訊季績看法較樂觀，但投資者在近日波動市況中，選牛證部署亦宜用較遠收回價之證，或選擇500兌1的換股比率，減低入場成本。如選擇用認購證應市，則宜比較同類條款認股證引伸波幅水平及穩定性。

看好可留意騰訊購(29780)，行使價426.08元，19年9月到期。或500兌1騰訊牛(58504)，收回價367.58元，行使價364.78元，19年11月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(16224)，行使價329.80元，19年9月到期。或500兌1騰訊熊(67922)，收回價399.88元，行使價402.68元，19年11月到期。

A股大幅波動，內險A中捕波幅

上證綜指周五重上2900點，午後出現V型反彈，留意市場短期對內地進一步推出刺激經濟政策的預期或升溫。如欲部署A股波幅，可留意南中購(29227)，行使價為15.58元，2019年10月到期，實際槓桿約倍，引伸波幅約27.93%；亦可留意南中牛證(67810)，收回價13.38元，行使價13.28元，19年11月到期。

另一方面，A股周五反彈，內險股中國平安(02318)曾跟隨升約3%，一度逼近90元。向上觀望回試90元大關的機會，支持參考86元。由於內險股的盈利與A股市場表現相關度較高，平保短期升跌或與A股走勢有緊密關係，技術上暫在85-90元間波動上落。

看好可留意平安購(22135)，行使價91.18元，19年11月到期。或平安牛67988，收回價85.38元，行使價84.78元，20年1月到期。相反看淡可留意平安沽(12613)，行使價80.88元，19年9月到期。或平安熊(60608)，收回價93.88元，行使價94.48元，19年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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