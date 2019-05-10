美國落實如期加徵中國貨關稅，中港股市卻上演反高潮，恒指全日升239點，但全周累挫1531點或5.1%。
北水上日轉走17.11億元，今日再度流入，全日淨買30.58億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)為今日流入最多個股，全日淨買6.65億元，鐵塔(00788)也有9641萬元淨買；中興(00763)亦有7080萬元淨入。
中資金融股為主要掃入對象，平保(02318)有5.73億元，為第二多流入最多個股，招行(03968)、工行(01398)、太保(02601)、廣發証券(01776)及新華人壽(01336)分別有3億元、2.48億元、9091萬元、1312萬元和118萬元淨入，但中行(03988)則有3.19億元淨走。
其他較多北水流入個股包括港交所(00388)、吉利(00175)及融創(01918)，全日分別有1.75、1.54億元和3613萬元淨買。
不過，萬洲(00288)全日有1.26億元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、平保、萬洲、融創、中行、吉利、工行、港交所、招行及太保。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、萬洲、平保、中興、招行、新華、融創、吉利、鐵塔及廣發。
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