港股直擊 即巿股評

全球聚焦中美貿易新一輪談判，美國如期加徵中國貨關稅，中港股市今日波動，呈V型走勢一同高收。不過全個星期計港股插逾半成。

港股連插兩日累挫1051點後，恒指今早高開151點，開市後升幅持續擴大，曾急升522點，見28833點全日高，之後升幅急速收窄，上午曾僅升89點，及後有起色復升逾300點，半日升181點。美國加徵關稅中午生效，恒指午後甫開曾倒挫107點，見28203點，再創3月8日以來新低，但其後A股發力飆升，港股拗腰曾急升395點，尾市略回順。恒指最終收報28550點，升239點或0.8%。大市今日上升股份比例達七成，下跌股份比例為三成。

總結全周，恒指累挫1531點或5.1%。

國企指數收報10931點，升85點或0.8%。國指全周挫644點或5.6%。

大市今日成交額增至1250.34億元，為本周一以來新高。

即月期指收市升303點，報28327，低水223點。

A股收近全日高，滬指升3.1%；深成指飆4.03%。滬指全周累挫4.52%，連跌3個星期，累瀉10.14%。在本港上市的A股指數ETF，升幅超過3%，成交活躍。

美國調高2000億美元中國貨關稅至25%。中國商務部表示，美方已將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，中方深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.7%；平保(02318)升2.5%；蒙牛(02319)升3%；友邦(01299)首季新業務價值增長遜預期，股價早段挫逾2%，收市升0.4%。相反，恒安(01044)挫3.1%；昨日跌市有得升的中移動(00941)跌0.9%；旺旺(00151)跌1%。

焦點板塊

手機及通訊設備股：連日捱沽後，今日回升，舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨飆六成，超出花旗預測，股價飆5.3%領漲板塊。另外，瑞聲(02018)升2.2%；比亞迪電子(00285)升4.4%；丘鈦(01478)升6.4%；高偉(01415)升4.4%。5G概念股亦反彈，鐵塔(00788)升3.6%；京信通信(02342)飆升7.6%。

醫藥股：B制無收入生物科技股表現突出，百濟神州(06160)首季總收入按年增長1.39倍，股價升2.7%；君實生物(01877)升3.8%；信達生物(01801)升3.2%；基石藥業(02616)升2.6%。另外，中生製藥(01177)附屬肺動脈高壓新藥物「安立生坦片」獲國家批件，股價飆半成；昨日上市的維亞生物(01873)創新高，收市升13.8%；藥明生物(02269)升5.2%；藥明康德(02359)彈6.8%；三生製藥(01530)升6.1%；石藥(01093)升2.4%。

人民幣敏感股：人民幣滙價喘穩，人民幣兌美元離岸價(CNH)今早一度嘗試突破6.82關，最新回落報6.84。外債較重的內房和航空股回穩，內房方面，潤地(01109)升2.3%；中海外(00688)升2.5%；融創(01918)升4.1%；龍湖(00960)升3.3%；新城發展(01030)上月合約銷售金額按年增長68.41%：半日漲3.4%；時代中國(01233)升5.8%；奧園(03883)升4.8%；紅星美凱龍(01528)市前有大手上板，收市升4.9%，成交額9.16億元。航空股方面，國航(00753)彈升5.1%；東航(00670)彈4.6%；南航(01055)升3.7%。

焦點股份

中創環球(01678)：今早突暴瀉，曾大跌近67%，收市插62%，成交金額6370萬元。集團公布，旗下亞倫中國與華東藍城房產建設訂諒解備忘錄，並計劃向華東藍城房產建設於中國的房地產開發項目供應空氣淨化器、家居裝飾產品及電壁爐展開合作。

JBB builders(01903)：今日上市低開高收，收報1.23元，較招股價高4.1%，成交額7020萬元，不計手續費一手賺100元。

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