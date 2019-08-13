即巿股評 港股直擊 香港財經

讀者JOE問:「想趁跌買藍籌股，港交所(00388)及建行(00939)邊隻好？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我覺得建行面對的前景最不明朗，因為中央政策要求增加小微企業貸款三成，利息又不可以太高，措施將嚴重影響息差。另外，中央最新的指令，對於一些拖延的償還貸款，過往可以90日入賬為不良貸款或撥備，現時硬性將這些貸款60日內作為撥備，這都會影響內銀股季績表現。多個方面的政策及實體因素，大家需要重新調整對內銀股的看法，估值應該會繼續下調。所以二選一的話，當然是選擇港交所，但就要視乎價位買入。因為我不覺得港交所現時是值搏，其股價曾回調至250元附近，但以現時的成交量，加上股市不明朗的前景，港交所股價可能會下試約220元水平。我認為讀者可以待港交所股價進一步調整後，才是比較安全的買入位置，至少長遠來說，不會摸高位，入市價真的需要保守一點。」

涂國彬 永豐金融資產管理部董事總經理

「如果趁大市因突發性的隨機震盪，例如政治市等，反正要有波幅才有機會，應選較大波幅者，港交所與建行，前者較合理，可在急速反彈時有較佳回報。若作撈底作中長線持有，也要有心理準備在波動市中，即使所謂防守性的公用股及REITs也可以表現波動，你要充分明白及承受有關潛在風險，懂得調整注碼。」

陳嘉汶 信報分析員

「兩隻股份近日急跌後，明顯已經呈現超賣的情況。短期而言，只要市場氣氛沒有進一步惡化，反彈概率甚高。由於港交所股價與大市成交額的關係密切，目前中美貿易談判進展未見明朗，相信投資者都會趨向審慎，令交投有所減少。同時，港交所首季業績只是符合預期，未為股價帶來很大支撐。另一方面，以2018年1月至今成交量密集區的分布來看，股價於上方257.5元開始，累積相當多蟹貨，倘若大市沒有大幅好轉帶動股價急升的話，相信需要一些時間作消化，上望空間不大。建行方面，同樣地以成交量密集區作參考，可以見到股份從去年1月底反覆回落至今，期間最大的蟹貨阻力落在6.83元以上，亦相當於過去兩個月的股價徘徊區底部，而下方支持位則落在今年低位6.22元。以現價6.47元計，上望空間0.36元及下跌空間0.25元來看，雖然贏輸比例不算吸引，但都有一定值博率。另外EJFQ.com FA+資料顯示，建行的預測市賬率為0.6倍，較中位數低約1.2個標準差，估值便宜。同時，股息率達5.4厘，相信股份都有一定防守性。不過，由於目前市況不穩，以炒波幅的短期操作策略相對會較為適合。」

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