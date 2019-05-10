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今日 15:54 即巿股評 港股直擊

【短線出招】淡友打窒未死心

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今日對輪證操作來說當然十分精采，上午離奇勁彈500點，淡友不信特朗普會放中國一馬，故伺機加注，中午「開獎」後，果然下午甫開倒跌百點，若肯食胡，相當禾味。不過在阿爺疑似暴力救A股下，港股又倒升三百幾點，淡友即時打窒。

昨日筆者在公仔箱預計恒指先在28223附近喘穩，今日低見28203，見兩個月低位後反彈，但我對中期看法已轉為審慎，主要是10天、20天已向下走，連50天線也輕微回落，加上「強勢弱勢股指數」的利淡交叉訊號過去有相當不錯的預測能力，即使後市不是大插，也相信要扭麻花整固一段時間，不反對29000附近開淡倉對沖組合。

操作中移動牛

周三收市前筆者話考慮部署操作中移動(00941)牛，正股再跌要留意，豈料昨日中移動早段已升逾1%，恒指大跌近七百點，竟然一度只有中移動有得升，原因當然是之前進一步超賣。今日相反跑輸大市，正股刷新今年以來低位，14天RSI跌至24邊。中移牛(59095)昨日早上的按盤價曾升一成三，報0.052元，此證收回價68.18元，9月尾到期，槓桿17.2倍，具一定爆炸力，現報0.042元，較周三出稿時的0.045元略低，可博反彈。

中聯重科值得收集

個股方面，高估值強勢股果然相繼倒下，較清晰板塊是重機股，中聯重科(01157)值得收集，股價跌至50天線拗腰。綜合預測今年核心盈利再增三成九，預測PE9倍，息率有6厘機。

羅崇博 (杜比)

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