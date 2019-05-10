即巿股評 港股直擊

今日分析股份是申萬宏源(06806)，於今年4月26日上市，以下限價3.63元上市，相對現時已發行股數約250.40億股，計出上市時市值約908.95億元，因遠超於10億元，透過「殼價」分析每股合理值並不適用。再者，參考招股書顯示的財務數據，截至去年底資產淨值約693.99億元 (人民幣‧同下)，連同集資淨額入賬約75.77億元，相對現時已發行股數計出經調整每股淨值為3.0741元 (折合為3.5985港元)，相對5月6日收報3.13元，市賬率為0.87倍，低於1.00倍反映現價處於偏低水平。

招股結果分析歸邊程度

另可參考招股結果，公開發售部分認購率為3.78倍，低於15.00倍未能觸發配售部分回撥機制啟動，公開發售部分和配售部分維持原有安排分配，分別約1.50億和23.54億H股，合共25.04億H股。留意首25大H股持有人合共獲發約24.09億股，多於上述配售約23.54億股，暗示上述25名股東不是全屬承配人，即大戶亦已透過公開發售部分獲發股份。而單看這25名大戶，扣除13名是基石投資者合共持有約17.88億股，表示餘下12名大戶持有約6.20億股街貨，相對此股的街貨量約7.15億股，計出街貨佔比為86.73%，高於八成反映貨源已被高度歸邊。

但筆者在意的是上述數字與新股分配比例不吻合，透過招股結果數據，得知最大街貨持份兩人分別獲發1.28億和1.00億股，扣除上13名是基石投資者和這兩名股東持貨，配售部分餘下約3.74億股，由191名股東所持有。於最集中的分配比例上，就是其中3人各獲發1.00億股，以及1人獲發約3664萬股，即餘下187人皆只獲發800股 (1手股份)。而12名大戶持有約6.20億股街貨，扣除上述6名配售部分之街貨最大持份者合共獲發約5.65億股，餘下6人都應透過公開發售部分獲發股份，合共約5551萬股。不過於公開發售部分的最大6名持份者，合共僅獲發2236萬股，佔上述約5551萬股少於一半，暗示招股結果所列數據有誤；但卻無礙上述分析結論，貨源已被高度歸邊，證明股價顯然具備上揚條件。

暫看只宜短線操作博升

現看基本因素，集團是一家中國以證券業務為核心的投資控股公司，致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務。根據上市券商公開信息披露統計，截至2017年12月31日，集團的證券營業部數量位居中國證券行業第四，且在所有證券公司當中是在上海和新疆經營最多證券營業部的證券公司。集團專注於主流機構投資者，截至2018年12月31日，擁有超過1,000名機構客戶。根據中國證券業協會的數據，於2017年，集團的交易席位租賃服務收益所佔的市場份額為4.7%，位居中國證券行業第四。截至2016、2017和2018年底，股東應佔溢利分別約54.09億、46.00億和41.60億元人民幣，相對於2017和2018年倒退14.96%和9.56%，反映基本面欠佳，暫看只宜短線操作博升，對其長線投資價值則有所保留。

上市價為3.63元，上市首日平開，最高價為3.64元，僅高上市價一個價位，之後股價便見下行，最終收報3.20元，較上市價低近12.00%。截至5月6日，收市價介乎3.12至3.25元，波幅僅約4.00%。上市六個交易日，累計成交量約4.44億股，假設換手率僅一次，相對上述大戶之街貨量約6.20億股，最多逾七成大戶街貨被釋出市場。事實上，於5月3日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示，大戶持有街貨量約5.00億股，相對CCASS街貨量約7.15億股，計出街貨佔比近七成，反映最多僅約三成街貨被釋出市場而已，由此推斷於上市首半年，股價絕對可望重回上市價3.63元相對現價3.13元的潛在升幅不少於15.97%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.80元或以下買入；保守者則可於2.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.70至5.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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