港股直擊 即巿股評

全球聚焦中美貿易新一輪談判，市場憧憬加稅最後關頭有轉機，港股今早曾彈逾500點，不過最終落空，大市亦顯著回落。

恒指今早高開151點，開市後升幅持續擴大，曾彈522點，見28833點半日高，之後升幅急速收窄，曾僅升89點，見28400點半日低，及後曾見起色復升逾300點。恒指中午收報28492點，升181點或0.6%，大市成交額677.03億元。

國企指數半日收報10910點，升65點或0.6%。

A股半日高收，滬指升1.5%；深成指升1.87%。

美國調高2000億美元中國貨關稅至25%。中國商務部表示，美方已將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，中方深表遺憾，將不得不採取必要反制措施。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.5%；蒙牛(02319)升3.1%；潤地(01109)升1.5%；中海外(00688)升2.1%。相反，友邦(01299)公布季績後逆市跌0.3%；恒安(01044)挫2.2%；中移動(00941)跌0.8%。

焦點板塊

手機及通訊設備股：連日捱沽後，今早回升，舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨飆六成，超出花旗預測，半日飆4.7%領漲板塊。另外，瑞聲(02018)升1.5%；比亞迪電子(00285)升1.6%；丘鈦(01478)升4.6%；高偉(01415)升3.2%。5G概念股亦反彈，鐵塔(00788)升3.6%；摩比(00947)升3.9%；京信通信(02342)升4.5%。

醫藥股：B制無收入生物科技股表現突出，百濟神州(06160)首季總收入按年增長1.39倍，半日升2.7%；君實生物(01877)升5.3%；信達生物(01801)升2.6%；基石藥業(02616)升1.9%。另外，中生製藥(01177)附屬肺動脈高壓新藥物「安立生坦片」獲國家批件，半日升3.6%；昨日上市的維亞生物(01873)創新高，半日升5.2%；藥明生物(02269)升4.2%；藥明康德(02359)彈7.8%；三生製藥(01530)升3.9%；石藥(01093)升1.5%。

焦點股份

新城發展(01030)：半日漲3.4%。集團4月實現合約銷售金額213.95億元人民幣，按年增長68.41%。

中創環球(01678)：今早突暴瀉，曾大跌近67%，半日插六成，成交金額4250萬元。集團公布，旗下亞倫中國與華東藍城房產建設訂諒解備忘錄，並計劃向華東藍城房產建設於中國的房地產開發項目供應空氣淨化器、家居裝飾產品及電壁爐展開合作。

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