重要通告 港股直擊

大酒店(00045)公布，今年首季香港半島酒店的出租率70%，按年下跌10個百分點；平均房租增1.8%至5989元；平均可出租客房收入跌11.72%至4164元。

期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率按年升2個百分點至72%；平均房租2604元，升3.52%；平均可出租客房收入1885元，跌0.84%。

至於歐美半島酒店方面，出租率按年增加6個百分點至57%；平均房租升3.09%至5773元，平均可出租客房收入減少6.49%至3283元。

出租物業方面，住宅的出租率按年升2個百分點至97%，每平方呎每月平均收益48元，升4.35%；商場出租率則微跌1個百分點至87%，每平方呎每月平均收益167元，跌2.91%；辦公室的出租率升6個百分點至100%，每平方呎每月平均收益升6.78%至63元。

該公司董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，公司今年首季的酒店營運表現偏軟，反映酒店業季節性的狀況。香港半島酒店平均房租錄得輕微上升，惟平均可出租客房收入及入住率則有所下跌。集團的商用物業包括山頂凌霄閣，以及淺水灣綜合項目，則得益於高水平的出租率以及住宅租金收入，為集團提供穩定的收益。

展望未來，郭敬文指出，仍對今年內的香港旅遊業市場感到審慎樂觀。本港的高級住宅租賃情況穩定，惟零售租金收入前景續欠明朗。 山頂纜車的升級工程正在進行中，需要暫停服務約3個月，將會影響集團第二季度的業績。