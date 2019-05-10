港股直擊 即巿股評

噚日見堆貼價牛熊街貨量實在多得驚人，就算追跌都只可以揀返隻恒指熊(59257)出嚟，等到下晝1點20至1點25分，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上緊去超買位時，就將隻(59257)落場，按當時做過嘅高低位$0.157/$0.0148，拉個中間數$0.1525作為買入價計，去到寫[下半part]時恒指跌近600點，(59257)都執咗廿格落袋；如果有耐性嘅等到尾市先收割嘅話，咁聽晚母親節做節食飯又可以加餸啦。

噚日喺[下半part]時有講用魚頭、魚身同魚尾去比喻一個轉角> 順勢> 再轉角嘅市況，頭同尾嘅轉角係好難去捕捉，但你捉得到嘅話就可以得到一個好豐盛嘅收獲；好比魚頭魚尾，肉係甜但好鬼多骨，好難處理。至於中間嘅順勢就等同魚身，雖然肉嘅甜度不及頭同尾，但勝在啖啖肉，易處理。

星期一(5月6日)因為特朗普一個twitter，將恒指由升轉跌，呢個係第一個轉角(魚頭)，接住果三日恒指繼續下行，形成「下降通道」(魚身)，中間出動咗兩次熊證都好禾味啦，right？到今日星期五(10日)所謂嘅deadline已到，特朗普再話今個星期可能同中國達成貿易協議，恒指今日反彈，截至10點21分升422點，報28733點。呢一下回升會唔會係第二個轉角(魚尾)就真係要睇吓嗰兩個男人傾成點。

睇返恒指日線圖，「下降通道」仍然健在，100天線(28115點)仍未失守，保歷加通道仍然未瓹返上去，但截至10點25分止，見今日粒陽燭完全處於噚日籹大陽燭之內，形成「身懷六甲」，低位出現「身懷六甲」係屬於利好訊號，咁梗係嘅，至少都真係被粒燭瓹返上保歷加通道裏面先啦。

至於牛熊證街貨圖方面，上方最貼價嘅仍然係29500至29599點，有相當於708張期指，比噚日少咗114張期指，其實你再望真啲熊證嗰堆街貨，基本上最近現價個10層街貨嘅熊證全數都見減少嘅跡象，咁好明顯大家都覺得有「跌夠啦」嘅感覺所以先收手啫(day trade係不涉及街貨架)。

而下方牛證最貼價嘅係28200至28299點，呢度有目相當於884張期指，重貨之餘亦都係噚日新增最多嘅一層，同樣地你睇吓最近現價嗰10層牛證街貨，全數都係比噚日有所增加。但見到今日恒指一度升逾500點嚟講，短炒嘅朋友好可能一早已經走咗貨，快手嘅分分鐘喺5分鐘圖見SlowSTC(14,3)超買時反手入熊作day trade。

依家10點34分，恒指報28642點，升331點，即使日線圖上SlowSTC(14,3)%K線同%D線亦落到嚴重超賣兼始見觸底回升嘅跡象，但以現價計其實恒指仍然近牛證街貨多啲，今日一升唔排除可能係一個緩衝，既然兩個男人今晚都傾吓攤貿易戰點處理，就由得佢哋傾埋先啦。

聽日就係母親節，早兩日幫老媽處理佢啲banking嘢時，順便問佢幾時食母親節飯，佢竟然同我講：我唔得喎，Join唔到喎，你叫你老爸去啦。我心諗：咩料呀？祝天下父親母親節快樂呀？跟手老媽再話：嗰日我要返工呀，上個星期你上嚟食飯就當做咗節架啦！母親節出去食好貴架！

嗯...我老媽就係一個咁可愛嘅人...願天下母親(同父親)乜節都咁快樂！更祝大家連放三日假期快樂！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#