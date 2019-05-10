港股直擊 即巿股評

美國對2000億美元中國進口貨稅率升至25%將於本港時間中午生效，美國總統特朗普表示中美仍有機會達成貿易協議，隔晚美股先挫後穩喘，避險情緒續升溫。

道指一度插449點，之後拗腰僅跌82點，收市跌138點或0.54%，報25828點；標普500指數跌0.3%；納指跌0.41%。

中美新一輪經貿磋商即將展開，CNBC報道，國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)晚膳，但不會與特朗普會面。另外，美國對2000億美元中國進口貨關稅稅率由10%上調至25%，於美國時間周五零時生效，即本港時間今日中午12時。

特朗普稱，收到國家主席習近平一封「美好」的信，可能與習近平通電話，又強調自己有「極佳」辦法推動中美達成貿易協議。不過，他亦指出關稅仍是替代貿易協議的極佳方案，可使美國每年增加數以千億美元計收入。

市場續憂慮中美貿易關係，美國10年期和3個月期孳息曲線一度出現倒掛，為今年3月以來再次出現；日圓升0.37%，每美元報109.7日圓；相對地美滙指數跌0.19%，報97.41；紐約期金漲0.3%，每盎斯收報1285.2美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.8萬人，按周減少2000人，遜預期。美國4月PPI按月上升0.2%，符合市場預期；按年升2.2%，稍遜預期。美國3月貿易赤字擴大1.5%，至500億美元，稍低於預期，不過對華貿赤大幅收窄至283億美元，為5年新低。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價微升，滙控(00005)ADR折合港元計收報67.16元，較本港上日收市高0.71元；騰訊(00700)ADR收報376.39元，高0.79元；國壽(02628)ADR收報19.49元，高0.17元；中海油(00883)ADR收報13.4元，高0.06元；中石油(00857)ADR收報4.67元，高0.03元；中石化(00386)收報5.78元，高0.02元；中移動(00941)ADR收報73.03元，高0.28元；聯通(00762)ADR收報8.88元，高0.05元；中電信(00728)ADR收報4.04元，低0.01元。

ADR港股比例指數報28396點，較昨日恒指收市高85點。夜市期指收報28105點，升81點，較昨日恒指收市低水206點。恒指昨收報28311，挫692點或2.4%，為3月8日以來收市新低，連跌兩日，累插1051點或3.6%。

焦點股份

友邦保險(01299)：公布，截至3月底止，按實質滙率計算，首季新業務價值按年升14%至11.69億美元，按固定滙率計算升18%。

永利澳門(01128)：首季純利1.91億美元，按年跌16.04%。

JBB builders(01903)：今早掛牌，耀才暗盤以最低價0.9元收市，較招股價跌23.73%。

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