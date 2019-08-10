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中美新一輪高級別經貿磋商舉行前夕，內地公布新增貸款數據遜預期，投資者選擇沽貨避險。恒生指數昨天收報28311點，較周三進一步急瀉692點(2.39%)；全日有94%恒指成分股下挫，是過去7個交易日中藍籌的第三次「9-1跌市」。

恒指本周首4日合計下挫1770點(5.9%)，10天線(29465點)逐漸逼近50天線(29313點)，小型死亡交叉隨時出現，2019年累積的升幅也蒸發近半。

從技術走勢角度看，恒指已連續兩日收低於50天線，並略為失守EJFQ TrendWatch上升通道底部，考慮到14天RSI雖報32.99，惟未達嚴重超賣水平，恒指短期仍有下試成交量密集區(約28100點)與前大跌浪反彈黃金比率38.2%(約27957點)位置的可能。

中美貿易談判為全球政治經濟帶來更多不確定性，導致市場避險情緒急增，股市首當其衝淪為「提款機」。

彭博數據顯示，環球股市在本周首3個交易日共蒸發市值大概1.4萬億美元，其中新興市場(特別是亞洲)跌勢相對較大，累挫近3%，比MSCI環球指數同期跌幅多逾0.8個百分點。

今年初以來的升市，雖然多個新興國股市都有不俗表現，惟MSCI美國指數與MSCI新興市場股票指數比率竟呈反覆上揚，代表美股表現勝整體新興市場股市，某程度亦反映資金傾向流入美股，對風險偏高的新興股市較為審慎。經歷本周勁瀉，此趨勢愈見明顯，意味市場Risk Off情緒有進一步升溫跡象，不利新興市場股市。

附【圖】所見，MSCI新興市場股票指數自周一(6日)失守上升楔形底部(典型賣出訊號)後跌勢加劇，一舉插穿50天線及前升浪回調23.6%支持位，技術上顯著轉弱；短期下方1040點附近(即100天線與黃金比率38.2%交滙)不容再失，否則新興股市早前反彈浪恐已到盡頭，大幅下滑的可能性不容抹殺，甚至觸發資金加快外流。

本欄曾多番提及，新興股市強弱與港股關係密切，倘若MSCI新興市場股票指數持續探底，港股相信難以獨自精采。

港股大市指標顯示，「噪音」較少的平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)自3月8日觸頂後回落，最新已陷入30%至40%的支持區；而量度50天線高於250天線股份比率的平滑長線市寬，亦在周二(7日)出現掉頭跡象，進一步確認目前港股市底虛弱。

情況更不妙的是，象徵大市趨勢正面或負面股票比例的EJFQ綠紅比率，同樣在周二挫至負數，迄今仍未喘定，代表趨勢負面(紅燈)的股份多於趨勢正面(綠燈)，即恒指展開較深跌浪機會相對較高。

整體大市開始每況愈下，若然EJFQ弱勢股指數突破四成門檻(最新報34.6%)，意味弱勢股沽壓顯著大增，後市跌勢或加劇。

信報投資研究部

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