港股直擊 即巿股評

人類有認知惰性(Cognitive inertia)，習慣已建立而且一直運行的模式，就會怠惰怕變化，不思考。

冷不防有人問一句：「你有咩問題呀？」你又真的答不出。

不過，若非有位大叔問這一句，恐怕無人會關心巴士線脫班率，大叔本人也許沒想到自己為社會帶來反思空間。

大市急轉差，雖然催化劑是貿易戰，不過EJFQ多個指標已一路顯示大市質素不停惡化。隻隻輪流上的炒股盛宴暫告一段落，到考驗真功夫的時候。驚左幾日，可冷靜幾分鐘，先自問，而家有咩問題呀？

比如昨日用「精明選股」，搵到北美洲收入較大的股份，如果揸中，有水位就先走為敬，亦守好止蝕位。相對地，要吸貨就先等中美此輪推手先緩和。

又例如昨日收市EJ Market 讀者問Karen中糧肉食(01610)於3.25元有貨，加上人造肉話題，會否受影響。中糧肉食與萬洲(00288)不同，屬完完全全的內地豬肉股，受貿易戰影響細。

再者，內地豬價升勢在今年內將是最「堅定不移」的要素，國家統計局最新公布，4月食品價格按年升6.1%，推高通脹1.19個百分點，當中豬肉價格上漲14.4%，較3月擴大9.3個百分點。而中糧肉食今日在大市跌近700點下仍有本事高收，反映支持力度，目前不用恐慌，下方50天線仍然上行，先觀察3元水平可否形成橫行支持區。

市場多元且複雜，歡迎讀者發個電郵，分享你到底有咩問題呀?

陳鎮強

信報分析員

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