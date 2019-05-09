港股直擊 即巿股評

內地繼昨日公布上月出口數據遠差預期後，今日公布的4月新增貸款亦曳，加上市場擔心美國向中國貨加徵關稅的死線愈來愈近，震散中港股市，恒指連跌兩日，累插1051點或3.6%。

恒指低開163點，報28839，開市已跌穿兩萬九關，早段跌幅曾縮至112點，高見28891，但內地公布新增貸款差過預期後，中港股市跌勢轉急，恒指跌幅午後曾擴至721點，低見28281，尾市跌幅收窄，險守28300收市。恒指收報28311，挫692點或2.4%，為3月8日以來收市新低；國企指數收報10845，挫252點或2.4%。

全日大市成交1218.02億元，比上日1076.66億元，多13%，亦是連續兩日成交過千億。

今日股份表現跌多升少，下跌比例達81%，上升只有比例19%。

即月期指收報28024，大跌769點，低水287點，成交有25.55萬張。

A股再度受壓，上證指數收報2850，挫1.5%；深成指挫1.4%。

人民銀行公布，4月份新增貸款1.02萬億元人民幣，遜於市場預期的1.2萬億元人民幣；4月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.5%，符合預期。

另外，美國對2000億美元中國貨品關稅稅率，將由10%上調至25%，並於美國時間周五零時生效，即本港時間明日正午12時。

藍籌股普遍下挫。友邦(01299)挫3.4%；滙控(00005)降1.5%；騰訊(00700)跌2.4%；建行(00939)降3.2%；港交所(00388)季績公布後遭個別券商調低目標價，收挫5%；續遭花旗唱淡的萬洲(00288)，全日挫5.8%；恒安(01044)漲0.4%。

焦點板塊

汽車股：全國乘聯會公布，根據不完全統計的廠家零售數據，4月內地乘用車廠日均零售銷量4.43萬輛，按年跌18%，汽車股遭拋。吉利(00175)上月銷量跌19%，收插6%，為包尾藍籌；廣汽(02238)挫4.2%，而投行花旗降上述兩股評級；長汽(02333)跌2.8%；北汽(01958)挫5%；4S零售商亦受壓，永達(03669)瀉7.1%；正通(01728)挫3.3%；廣匯寶信(01293)挫4.8%。

5G股：沽壓亦重。鐵塔(00788)跌穿兩元大關，收挫5.8%，為表現最差國企指數成分股；5G股的京信通信(02342)大跌8.7%；摩比發展(00947)挫5.5%；中興通訊(00763)挫3.3%；昂納科技(00877)跌2.1%；中通服(00552)跌1.6%。

航空股：人民幣急貶，離岸價兌美元一度跌434點子至6.8511，與人民幣變動較敏感的內地航空股受壓。國航(00753)挫4.6%；東航(00670)插6.3%；南方航空(01055)挫5%。

焦點股份

MEGAEXPO(01360)：沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告，狙擊Mega Expo，認為公司價值是零，MEGAEXPO大跌三成後中途突然停牌，成交金額4.07億元。

藥明生物(02269)：昨獲野村首予「買入」評級，目標價睇111元，但今日跟大市下挫，收插6.2%；同系藥明康德(02359)更瀉7.8%。

維亞生物(01873)：創新藥物研發企業維亞生物今日掛牌，收報4.42元，較招股價高1仙，不計手續費，一手500股賺5元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。