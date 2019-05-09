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恒生(00011)首季增加派息0.1元，至1.4元，行政總裁鄭慧敏表示，未來會按業務增長、監管及資本要求和未來投資，再決定派息水平，現時維持漸進式派息政策不變。

至於今年營運環境，鄭慧敏預期香港今年經濟增長減慢至2.4%，較去年的3%放緩，中國增長則預期在6.2%至6.5%之間，同樣慢過2018年，在不明朗前景下，恒生發展會偏保守，冀與現有客戶加深關係保持增長。

她又稱，去年中開始有貿易戰消息，一直有密切監察貸款質素，現時亦會按被增收關稅行業加強檢測，至今未見資產質素明顯轉壞。