港股直擊 即巿股評

花旗發表報告，調整多隻中資汽車股目標價及評級，認為較大的刺激行業政策可能要到今年下半年才推出，與市場預期第二季推出的看法不同。

花旗認為，中國政府需要看清經濟形勢，才會推出較大規模的汽車行業刺激政策，第二季只會推出支持力度較小的政策，例如逐漸放寬新能源車及内燃機引擎車牌照之限制。目前有關方面採取一個觀望模式或有利之後推出政策時取得更有力的效果，亦避免過份刺激帶來的風險。

該行把吉利(00175)及廣汽(02288)H股之投資評級由「買入」降至「中性」，目標價分別削至16.4元及8.38元；東風(00489)H股及上汽集團(600104.SH)則降至「沽售」。另外亦下調長汽(02333)AH及廣汽A股目標價，主要因為調低盈利預測，以及反映明年乘用車需求預測之能見度降低。

此外，花旗維持對豪華車需求正面看法，預期今年銷售按年增長15%，較總汽車銷售預期持平或跌1%為好。基於庫存風險較低及較強勁之基本面，該行把豪華車代理商中升(00881)之評級由「沽售」直接上調至「買入」，目標價升至27.95元。華晨(01114)、北京汽車(01958)及永達汽車(03669)之評級均維持「買入」，目標價分別升至11.5元、7.24元及11.3元。正通汽車(01728)評級仍為「買入」，目標價5.1元不變。

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