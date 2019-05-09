港股直擊 即巿股評

修身堂(08200)曾插24%，見0.019元，最新挫16%，成交額155萬元。

修身堂因股價低於0.1元水平及每手價值低於2000元，擬「八合一」，將舉行股東特別大會表決。

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