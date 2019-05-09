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九龍倉(00004)舉行股東會，主席兼常務董事吳天海表示，旗下港口業務主要受貿易影響，眾所皆知現時前景較不明朗，近日再有新陰霾，副總理劉鶴今天起行赴美談判，談判結果對下半年市況有決定性影響，若談判未取得結果，不明朗愈耐會影響愈深。

他說，美國總統特朗普日前言論轉向後，目前碼頭業未有反應、未懂反應、未有變化，市場正關注談判成果。4月貨運量仍較差，5月初至今也未見明顯改善。外圍大環境並非個別公司可控制，在情況驟變時，要及早警覺作好準備；香港公司見慣起落，不會過度借貸。

問及會否考慮用公司資金回購股份註銷，吳天海指出，這是其中一個可行措施。除所持現金外，去年尾公司也有淨負債256億元，而手頭上有資產可變賣套現，有考慮把所得資金用於回購或業務發展，暫時未有決定，亦未有決定作大規模回購。

有股東提及九倉去年業績不差，但派息不多引致股價下跌，吳天海重申，2017年分拆九倉置業(01997)，承諾往後九倉與九置合計派息會較以往增加，去年合共每股派息2.75元，較以往增加約7%至8%。兩間公司業務不同而派息水平有别，股東可自由選擇，若偏好穩定增長派息，可揀九置，若不怕波動、不求高息，而對業務前景合意，則可投資九倉。會盡量保持公司盈利增加，才可保持派息。

吳天海指出，香港業務會專心做地產，去年1月買入龍翔道住宅地皮，樓盤尚未發售，而在九龍東亦有兩三個項目，包括九龍貨倉重建與否，以及油塘灣的合資項目，是今年工作重點。市場資金充裕而無更好投資出路下，資金自然流入物業市場，有用家及投資者需求，基調平穩；若中美摩擦沒有改善甚到加劇，會對市場有影響。內地樓市則有鬆有緊，銀根寬鬆市場購買力強，個別地區限價政策比起以往「冇咁嚴」，而在「住房不炒」大方向下市場不可能太瘋癲，料政策放鬆程度不多。

他又說，《逃犯條例》修訂對公司業務並無直接影響。