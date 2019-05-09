港股直擊 即巿股評

內地上月新增貸款差過預期，加上市場擔心美國周五或加徵中國貨關稅，中港股市今早齊捱沽，恒指上日挫359點後，中午再插逾五百點收市。

恒指低開報163點，報28839，開市已跌穿兩萬九關，早段跌幅曾縮至112點，高見28891，但內地公布新增貸款差過預期後，中港股市齊跌幅轉急，恒指跌幅曾擴至570點，低見28432，中午更挨近低位收市。恒指半日收報28437，挫565點或1.95%，國企指數半日收報10883，跌214點或1.93%。

中午大市成交有628億元，較昨日中午的571.82億元，多9.8%。

人民銀行公布，4月份新增貸款1.02萬億元人民幣，遜於市場預期的1.2萬億元人民幣；4月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.5%，符合預期。

內地股市下挫，上證及深成指齊挫1.4%；滬深300更瀉1.9%。

藍籌股近全軍覆沒。友邦(01299)跌2.8%；滙控(00005)降1.6%；工行(01398)跌2.1%；建行(00939)降2.3%；港交所(00388)季績公布後遭個別券商調低目標價，半日挫3.9%；騰訊(00700)回落1.6%；續遭花旗唱淡的萬洲(00288)，中午插7.3%，為包尾藍籌；中移動(00941)為唯一一隻錄得升幅藍籌，中午漲0.8%。

焦點板塊

券商股：A股再度受壓，拖累券商股向下，中信証券(06030)挫4.8%，為包尾國指成分股；海通證券(06837)降3%；華泰(06886)挫3.5%；中金(03908)挫4.4%。

汽車股：全國乘聯會公布，根據不完全統計的廠家零售數據，4月內地乘用車廠日均零售銷量為4.43萬輛，按年跌18%，汽車股遭拋。吉利(00175)上月銷量跌19%，曾插6%，半日挫5.4%；廣汽(02238)挫3.7%；長汽(02333)挫4.2%；北汽(01958)挫4.6%；4S零售商跌勢更急，永達(03669)插9.4%；正通(01728)瀉7.6%；和諧汽車(03836)挫4.5%；廣匯寶信(01293)挫3.7%；中升(00881)挫2.3%。

航空股：人民幣在岸價突急貶，兌美元一度跌超過兩百點子，與人民幣變動較敏感的內地航空股及紙業股受壓。國航(00753)挫3.5%；東航(00670)插5.9%；南方航空(01055)跌3.6%。

焦點股份

同方康泰(01312)：控股權或易手，股價今早復牌後炒起，一度大升29.2%，高見0.31元，隨後升幅大縮，半日造0.245元，僅升2.1%，成交金額505萬元。

澳優(01717)：連升兩日兼創上市新高後，今早急吐，最低見過13.54元，瀉6.9%，半日造13.74元，仍挫5.5%，成交金額3410萬元。