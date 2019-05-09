港股直擊 即巿股評

依家10點26分，其實我一早就已經返到嚟，不過先係要打比銀行幫老媽處理佢啲banking嘢，跟手再同成村同事喺度幫公司填返自己部電腦嘅資料，搞搞吓就搞到依家；電視就一直開住嘅，見到依家恒指跌逾400點，兼開埋恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)殺到落嚴重超賣水平(其實由今朝10點5分開始已經超賣中，都keep咗好耐)，噚日隻恒指熊(59257)本身喺噚日10點55分見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平入，當時(59257)高低位做過$0.073/$0.067，中位數$0.07就當為平均買入價計，依家10點32分(59257)做緊$0.15，都已經有一倍賺幅。其實你噚日任何一個時間買入隻熊證/Put，基本上按依家10點34分計，恒指跌幅擴大至跌476點至28527點，你隻熊證/Put都應該有賺。

承如噚日所講，入隻熊仔目的就是為咗噚日見到最貼價嗰三層牛證街貨，如今一下子唔知做乜插落去，頭四層最貼價嘅牛證街貨全數死亡，而呢度有相當於3628張期指；而最貼價嘅變相就係28500至28599點，呢度有相當於616張期指，重點係喺28400至28499點呢度有1001張期指，目前嚟計係牛證重貨區，不過見到呢個咁弱嘅時況，到底呢班人會走定係會留？

我估向後退嘅機會比較高，事關日線圖上見DMI嘅ADX係呢輪跌勢中勢頭向上，兼且現水平仲有唔少位可以比條ADX去上；第四日完全跌出保歷加通道雖然唔係辦法，但同時間保歷加通道口不停拓闊，佢擘大嘅闊度比我噚日見牙醫擘大個口比佢檢查仲要大，呢個「五窮月」再加「秋官效應」威力已經將早幾日100天線升穿250天線作出嘅「黃金交叉」完全消滅。

依家10點47分，恒指做緊28485點，跌518點，愈做愈低，而上方熊證見「新推出但未上市牛熊證」表裡面，講緊要去到下個星期二(5月14日)先見到收回價落到去29087點呢個位，較依家最貼價29500至29599點落500點(今日上市最貼熊證收回價係29700；聽日就係29938點)，到時個市咩世界？唔知道，皆因過咗星期五，談判可能得，亦可能唔得；最重要嘅係趁依家大家都仲係「好擔心」嘅時候，炒多轉熊證/Put輪好過。

依家10點52分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)仍然趴喺地下度，(59257)可以揀多次，因為呢隻熊證係一堆貼價證當中街貨量相對最少(最貼價真係好受歡迎)

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