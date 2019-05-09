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沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告，狙擊Mega Expo(01360)，認為公司價值是零。

殺人鯨資本指，Mega Expo對公司業務的披露非常有限，但是其股價「神秘地」上升三倍，現時估值為「難以置信」的13.3倍市銷率(PS)和22倍市賬率(PB)。

該機構提到，2017年起Mega Expo共花4.7億元進行7宗收購，通過資本市場融資支付，包括低價配售新股和CB，以及發行利率接近或超過10%的公司債。不過絕大多數的收購對象為空殼或新成立公司，沒有收入，幾乎沒有資產，也沒有營運記錄。

殺人鯨資本進一步指出，過去兩年中，MegaExpo絕大多數的虛假交易都與諾亞方舟集團有關，而諾亞方舟集團是一家涉黃集團，內地執法單位和媒體都曾曝光旗下酒吧、俱樂部和KTV進行違法賣淫活動，當中包括「服務」女性的白馬會所。

該機構指控具涉黃背景的諾亞方舟已通過一系列收購，達成借殼Mega Expo上市，而Mega Expo去年收入有近95%來自從諾亞方舟集團收購的公司或者與諾亞方舟集團相關的公司。

殺人鯨資本認為，Mega Expo與德普科技(03823)和中國鼎益豐(00612)涉財務欺詐，股票交易應立即暫停。

Mega Expo股價最新挫2.1%，報4.11元，成交額9160萬元，屬超過一個半月最活躍。