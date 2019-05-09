港股直擊 即巿股評

中芯(00981)上季業績倒退，惟收入展望佳，今早高開5%，報8.44元，升幅一度擴至5.1%到8.45元，隨後升幅收窄，新造8.27元，漲2.9%，成交金額2240萬元。

集團公布，首季盈利1227.2萬元(美元‧下同)，按年下跌58.23%，每股盈利0.19仙，收入6.69億元，按年跌19.51%；毛利率18.2%，按年下跌8.3個百分點。

不過，展望今年第二季，預期收入增加17%至19%；毛利率介乎18%至20%。

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