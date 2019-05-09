港股直擊 即巿股評

市場關注國家副總理劉鶴今日訪美能否扭轉中美貿戰危局，料今日市況偏軟機會較大。

經過周二急跌後，隔晚美股表現反覆，尾盤跳水回落，納指收跌0.26%，報7943點；道指盤中一度漲逾150點，收市僅微升2點，報25967點，標普500跌0.16%，報2879點。

伴隨美股快速下跌，CBOE波動率指數跳漲25%，創出了五個月來的最大升幅。期權市場中，VIX相關看漲、看跌期權總成交量達到240萬，創2018年2月8日以來的最高紀錄。

特朗普周日放出「黑天鵝」揚言於本周五加徵中國貨品關稅，市場關注國家副總理劉鶴赴美能否扭轉局面。中國商務部表示，如果美國本周五上調關稅，中方將採取必要反制措施。商務部回應美國將會由本周五(5月10日)起，將2000億美元中國輸美商品關稅，由10%上調至25%，強調升級貿易摩擦，不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾。

美國總統特朗普在社交網站發文表示，知道中國副總理劉鶴會到美國，出席第11輪中美貿易談判，尋求達成協議，美方將拭目以待。特朗普又說，對加徵關稅令美國庫房每年進賬1000億美元，感到非常高興。白宮發言人桑德斯表示，華府已收到中國希望達成貿易協議的跡象。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上日收市價比較，表現偏軟。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.39元，較本港上日收市低0.06元；騰訊(00700)ADR收報384.61元，低0.19元；國壽(02628)ADR收報19.95元，低0.15元。美國上星期原油庫存意外減少，刺激紐約期油升1.2%。中海油(00883)ADR收報13.64元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報4.72元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報5.78元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.2元，高0.55元；聯通(00762)ADR收報8.96元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.97元，低0.01元。

ADR港股比例指數報29313，較周三恒指市低50點或0.17%。恒指昨日曾見超過一個月新低，低見28945點，收報29003點，跌359點。昨日北水轉為流入11.98億元。騰訊新版「食雞」遊戲《和平精英》進行測試，市場憧憬可以變現，股價逆市漲逾1%，全日有13.42億元淨買。

焦點板塊

汽車股：乘聯會汽車銷售數據顯示，根據不完全統計的廠家零售數據看，4月國內乘用車廠家日均零售銷量為44275輛，預計按年大跌18%，銷量繼續下探。4月總體批發量為日均4.38萬台，相對去年4月同期銷量下降22%。另外，吉利(00175)公布四月總銷量10.39萬部，按年減少一成九，按月減少一成七；東風(00489)首四個月銷量按年下跌一成一。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：四月份攝像頭模組銷量3790萬，按月上升8.9%，按年上升九成六。指紋織別模組銷量671萬件，按月下跌一成半，按年下跌一成。

莎莎國際(00178)：在5月1日至5月4日的「五一勞動節」假期，港澳地區零售銷售按年下跌0.4%；同店銷售下跌4.8%。與去年為期3天的「五一勞動節」假期相比，港澳地區零售銷售按年下跌3.9%。