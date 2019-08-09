即巿股評 港股直擊 中國財經

中美貿易談判能否和好如初尚是未知之數，但市傳中方已準備好向美國徵收報復性關稅，令港股繼續大幅波動，恒指昨急挫359點(1.2%)，險守29000點關。以美國為主要市場的股份多跌至四腳朝天，相反，暫無產品出口到美國的特步國際(01368)，近日落實海外併購，股價從低位強力反彈，跑贏大市。

特步1999年開展業務初期是一家原設備製造商(OEM)，為多個國際品牌生產運動鞋，之後發現品牌體育用品的巨大商機及利潤率，遂於2002年推出「特步」品牌。10多年來中國經濟起飛，體育用品市場一同擴張，根據Euromonitor資料，在全球運動鞋服行業中，內地市佔率上升至10.5%，僅次於美國。

目前，中國四大國產體育品牌分別為安踏(02020)、李寧(02331)、361度(01361)及特步，前三家早已通過併購布局多品牌，特步卻只靠單一品牌競爭。有見及此，特步3月中與擁多個戶外、運動服裝和休閒品牌的營銷商Wolverine成立合資，於中港澳開發、營銷及分銷Merrell和Saucony旗下服飾及配飾，擔任兩個品牌的代理商。同月底，特步以折讓15%先舊後新配股，集資13.7億元，市場猜測是為併購國際品牌。

特步5月初向多品牌發展策略邁出重要一步，擬收購擁有K-Swiss、Palladium及Supra等品牌的E-Land Footwear USA，作價2.6億美元(約17.5億元人民幣)。特步去年底所持現金多數是在岸人民幣，受到管制很難滙往海外，配股籌集的資金正好用於收購。

E-Land Footwear USA去年總收益2.1億美元，當中K-Swiss佔1.09億美元，Palladium佔7790萬美元，兩個品牌屬主要收入來源。該公司去年經調整EBITDA由虧轉盈，錄得167萬美元；稅後虧損則顯著縮窄至1485萬美元。

K-Swiss是美國傳統運動鞋履品牌，提供高性能網球鞋、休閒及健身鞋履產品，Palladium為法國軍靴品牌。附【圖】所見，K-Swiss和Palladium傾向定位休閒品牌，加上着重性價比的「特步」，連同功能性的Merrell及Saucony，相信品牌組合可發揮互補作用。

特步亦計劃採取措施發展新收購品牌，包括把K-Swiss總部從美國搬遷到亞洲，整合區內的供應鏈，以及善用特步的基礎設施降低成本；並會為亞洲市場聘請新設計團隊，舉行更多訂貨會等。

雖然E-Land Footwear USA仍處虧損狀況，惟特步整合K-Swiss與Palladium後，品牌組合將變得完整，也可以針對不同目標顧客群，開拓新增長引擎。是次收購價相當於市銷率1.2倍，與特步現時的1.3倍相若，較其他內地和國際體育品牌則折讓約40%，估值合理。

特步現價預測市盈率12倍左右，遠低於安踏及李寧的23倍和27倍，故此股價能大幅反彈，甚至有望進一步追落後。

信報投資研究部

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