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今日 18:15 港股直擊 中國財經

【北水手影】轉入近12億 勁掃騰訊

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內地出口數據遠差預期，加上隔晚美股大跌，恒指裂口低開375點，之後收復部分失地，跌幅一度縮至僅111點，高見29252，惟內地上月出口數據拖低恒指，午後最多挫417點，見28945點，創3月29日以來最低，最終收報29003點，跌359點或1.23%。

北水轉流入11.98億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700) 新版「食雞」遊戲《和平精英》進行測試，股價逆市漲，有13.42億元淨買。其他藍籌股方面，吉利(00175)全日錄6510萬元北水淨走；美國業務佔比較重的萬洲(00288)有1122萬元淨買。

中資金融股方面，工行(01398)有3.53億元淨入；平保(02318)有2.8億元淨買；招行(03968)有9928萬元淨買。相反，新華保險(01336)有1.53億元淨走；國壽(02628)有8414萬元淨走。中行(03988)有2.87億元淨走；建行(00939)有2.61億元淨走；太保(00966)有3787萬元淨走；農行(01288)有1.17億元淨走。

鐵塔(00788)有347萬元淨買。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)全日有1.5億元淨沽；中興(00763)有9441萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、中行、建行、平保、吉利、融創、農行、萬洲及太保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、新華保險、鐵塔、融創、中興、萬洲、平保、招行、建行及國壽。

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