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長和(00001)旗下澳洲電訊公司Vodafone Hutchison Australia(VHA)宣布，將聯同TPG電訊公司(TPG Telecom)就雙方的合併計劃申請，遭到澳洲競爭及消費者委員會否決採取法律行動，向聯邦法院提出上訴。

VHA行政總裁Inaki Berroeta表示，公司對合併計劃仍堅定不移，尊重競委會的決策，但該公司相信與TPG的合併將會為消費者帶來實際裨益。因此將聯同TPG一起採取法律行動，向聯邦法院爭取通過合併計劃。

Berroeta又稱，兩家公司的業務重疊甚少，合併能互相補足，可為澳洲當地消費者提供更多元化的電訊服務。VHA的流動電訊業務成熟，而固網寬頻市場份額不足1%；TPG則是澳洲第二大固網寬頻營運商，沒有流動電訊網絡。

Berroeta表示，在一眾經濟合作及發展組織成員國中，澳洲的電訊服務向來為人稱頌。合併讓VHA與TPG能互相補足，有利在競爭激烈的電訊市場中保持競爭力；單憑VHA或TPG任何一方都未能與對手匹敵。對於競委會未能認同合併所帶來的裨益，對此感到非常失望。

Berroeta稱，希望向聯邦法院爭取通過合併計劃，期間VHA的日常業務並不會受到任何影響。該公司會繼續為客戶提供最優質的產品和服務，保持競爭力。

VHA與TPG的合併協議延期至2020年8月31日，待聯邦法院公布決議案。