港股直擊 即巿股評

中美關係緊張，隔晚美股大插，加上內地出口數據遠差預期，連累中港股市齊挫，港股一度大跌逾四百點，創逾一個月低，勉強守住兩萬九收市。

受隔夜美股道指大跌473點拖累，恒指裂口低開375點，報28987，之後收復部分失地，跌幅一度縮至僅111點，高見29252。不過，內地上月出口數據曳，恒指跌勢轉急，午後最多挫417點，低見28945點，創3月29日以來最低，尾市跌幅收窄，恒指最終收報29003點，跌359點或1.23%；國企指數收報11097，挫163點或1.45%。

全日大市成交1076.66億元，較上日升市多出11.1%。

港股今日下跌比例76%，上升比例24%，反映整體大市跌勢頗為全面。

即月期指收報28793，挫313點，低水210點，成交有19.96萬張。

A股再度受壓，上證指數收報2893，跌1.1%；深成指跌0.96%。

中國海關總署公布，以美元計，4月出口按年下跌2.7%，遜於市場預期增長3%；進口則按年增長4%，勝預期。以人民幣計，4月出口增長3.1%，遜於市場預期增長8%。

藍籌股普遍受壓。友邦(01299)跌1.7%；滙控(00005)降1.8%；工行(01398)跌1.6%；建行(00939)降1.9%；港交所(00388)首季只多賺1.8%，全日挫1.6%；騰訊(00700)新版「食雞」遊戲《和平精英》進行測試，憧憬可帶來收益，股價曾飆3.7%，收市仍升1.1%，跑贏一眾藍籌及國企成分股。

焦點板塊

出口股：內地上月出口數據疲弱，加上擔心中美貿談令市場失望，出口股受壓，主要出口產品去美國的創科(00669)，收挫4.4%，跑輸一眾藍籌；敏華(01999)跌1%；敏實(00425)挫3%；偉易達(00303)跌0.9%；耐世特(01316)降1.2%。

內險股：A股再度受壓，內險股全線下跌，平保(02318)及太保(02601)各跌2%；新華保險(01336)挫4.1%，為包尾國指成分股；國壽(02628)降3.1%；人保(01339)跌2.2%；旗下財險(02328)降3.8%。

手機股：高盛唱淡舜宇(02382)，目標僅睇70元，收跌2.8%；高盛也首予瑞聲(02018)「沽售」評級，目標只看44元，全日也跌1.3%；其他手機股沽壓更大，丘鈦(01478)插8.5%；信利(00732)挫3.1%；通達(00698)瀉5.1%；比亞迪電子(00285)跌2.8%。

金礦股：環球股市下挫，資金泊入黃金避險，金價一度升至1288美元，金礦股大致造好。山東黃金(01787)揚4.5%，更錄三連升；招金(01818)升2.4%；SPDR金ETF(02840)也升0.3%；中國黃金國際(02099)漲1.3%；但紫金(02899)跌1%。

食品股；統一(00220)季績標青，更獲高盛升目標，全日大升12.6%；康師傅(00322)漲2.6%；日清食品(01475)揚4.5%；華潤啤酒(00291)微漲0.3%；達利食品(03799)走高0.2%；但旺旺(00151)卻跌1.6%。

焦點股份

培力控股(01498)：昨日急升14.4%，全日再飆15.3%，成交有220萬元。集團主席陳宇齡，疑與恒地(00012)主席李兆基長子，即將接棒出任恒地聯席主席及總經理的李家傑「對賭」。

兌吧(01753)：上市翌日，股價先跌後回升，最低曾見5.8元，跌3.5%，收市轉升3.8%，造6.24元，成交金額1.65億元。