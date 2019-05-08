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今日 15:45 即巿股評 港股直擊

【短線出招】準備另一次操作中移牛

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我在EJFQ「實戰班」多次介紹系統的獨家指標「信報強勢弱勢股指數」，展示多年來出現的交叉訊號對後市有頗大的啟示性，而且優點是一年出現的訊號不多。今年1月11日強勢股指數升穿弱勢股指數，恒指當時是26667點，當日亦是騰訊(00700)轉回綠燈的大日子！果然之後恒指展開升浪，近個多月強勢股指數持續下滑與恒指向好嚴重背馳，終於今日與弱勢股指數匯聚並下穿，依照利淡的交叉訊號把之前好倉平掉，累賺超過2300點。

由於恒指仍然處於勢頭能量綠燈，上升形態仍然維持，今次利淡的交叉訊號或預示後市進一步回調，恒指短期支持參考24896升至30280回調0.382的28223點水平，高估值強勢股要減磅，組合增持現金。

輪證方面留意中移動(00941)，股價已不斷反映派息政策及降費提速因素，上次4月25日14天RSI跌至24以下，小注入了中移牛(60284)，之後正股一度自低位反彈3%，輪證升幅甚可觀，相反若果你揸正股一定唔夠位走，之後動彈不得又被套。今次終於等到中移動再跌穿上次低位，RSI幾乎重回舊地，目前為24.9，已可試探底落第一小注，短期正股再跌視為黃金鐘擺機會。

中庸條款可留意新出的中移牛(59095)，收回價68.18元，9月尾到期，槓桿16.5倍，現報0.045元，等待短期機會，swing策略一般不會多過四個交易日。

羅崇博　(杜比)

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