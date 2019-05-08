A股午後再度轉弱，內險股沽壓大，新華保險(01336)為表現最差國企指數成分股，現挫4.1%，報38.8元，成交金額3.4億元。
至於財險(02328)也挫3.8%，其母人保(01339)則跌2.2%；太保(02601)降2.1%；中太平(00966)跌0.5%。
龍頭國壽(02628)挫3.1%；平保(02318)則跌2.3%。
上證指數午後跌幅擴大，最新造2908，跌0.6%；深成指數則升轉跌，現微降0.03%，9085點。
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至於財險(02328)也挫3.8%，其母人保(01339)則跌2.2%；太保(02601)降2.1%；中太平(00966)跌0.5%。
龍頭國壽(02628)挫3.1%；平保(02318)則跌2.3%。
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