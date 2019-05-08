即巿股評 港股直擊

出得嚟行，預咗要還，侵侵變腳反枱，出帖凶人，美股周一大步檻過，先急跌後收市前收復大部份失地，但係去到隔晚，市場終於按捺不住，一次過計數，三大指數急挫，跌幅超過1.5%。隔晚港股亦被拖落水，ADR跟夜期跌超過400點，預咗今早港股會出現呢個星期嘅第二個下跌裂口。

恒指低開375點，失守29000關，即失50日線(29326點)，最多跌399點，見過半日低位28963點半日低位。其後跌幅收窄至111點，見過半日高位29525點。可惜內地上月出口差過預期，恒指再度跌逾200點，恒指中午報收29156點，跌206點；國指則跌101點，報收11159點。

以美股隔晚嘅跌幅，再加埋內地出口數字疲弱，本來港股就唔應該跌咁少，不過騰訊(00700)又嚟單天寶至尊，公司旗下已獲批版號嘅遊戲《和平精英》繼承咗「食雞」遊戲《絕地求生：刺激戰場》嘅玩家數據，最重要係獲准收費，呢個喜訊嚟得及時，刺激騰訊股價逆市走強。盤中騰訊曾高見395元，中午報收390.8元，前日喺370元搵到支持，今早則升穿380元短線阻力，股價向上突破。單係騰訊嘅升幅，已抵銷咗恒指80點跌幅。

不過其他重磅股仍然疲弱，尤其金融股普遍跌逾1%，市場擔心一旦中美談判破裂，環球經濟將被嚴重拖累，百業之母嘅金融業當然首當其衝，金融股無論國際級，抑或內地代表，全線下跌。

雖然中國談判代表團包括副總理劉鶴都如期赴美，話就話第11 輪中美會談繼續，但雙方重返談判桌，談判結果係好係醜好難講。當然阿Man傾向相信中美雙方都唔想攬炒，只係美國指中國出爾反爾，違反之前10輪談判嘅承諾，堅持喺周五美國東岸零時一分起上調中國2000億美元商品關稅至25%，一旦雙方呢兩日談判毫無進展，甚至一言不合反枱，貿易戰升級都咪話唔大鑊。不過一個銀仔有兩面，加上侵侵一向神神化化，若然又嚟一個急轉彎，中美雙方又話好好傾，玩吓手屋手言和兼準備簽協議，成個故事發展又唔同晒。即係咁，喺中美第11輪貿易談判期間，可以一係富貴，一係閉翳，既然無得估，同賭博無分別，不如離場觀望更穩陣。

為咗遠離市場，阿Man明日起外遊渡長周末，明日及後日嘅《盤房來料》暫停，以及下周一喺《信報》嘅《金融街密語》將停刊一次，下周二起回復正常。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)