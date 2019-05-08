港股直擊 香港財經 重要通告

香港交易所(00388)公布，截至3月底止首季股東應佔溢利26.08億元，按年增1.8%。每股盈利2.09元。

期內，收入及其他收益42.88億元，按年增3.33%，主要由於集體投資計劃的公平值收益的投資收益淨額增加，加上保證金及公司資金的利息收入上升。此外，滬深港通的收入及其他收益創季度新高，超過現貨市場成交額及衍生產品市場成交合約張數減少，令交易及結算費收入下降的影響。

今年首季，港交所EBITDA為33.18億元，按年上升3.2%；EBITDA利潤率為77%，按年相同。

分部業務方面，首季現貨分部收入9.15億元，按年下跌19.03%；EBITDA為7.67億元，跌23.22%。股本證券及金融衍生產品分部收入8.62億元，跌8.59%；EBITDA為7.1億元，減少11.47%。交易後業務收入14.75億元，跌0.81%；EBITDA為12.67億元，減少2.01%。

至於商品分部收入則升1.45%至3.49億元；EBITDA為1.89億元，增8.62%。科技業務收入1.71億元，增長17.12%；EBITDA為1.21億元，升10%。公司項目業務收入5.16億元，飆升4.16倍；EBITDA為2.64億元，去年同期為虧損1.63億元。

期內，滬深港通的總收入及其他收益2.32億元，創季度新高，按年升34.88%；當中1.68億元源自交易及結算活動，升44.83%。「債券通」表現亦強勁，平均每日成交額達59億元人民幣，飆升1.19倍。

港交所表示，今年首季，部分由於中國政府採取一連串措施推動經濟發展，加上中美貿易談判出現曙光，全球大市投資氣氛好轉。本港現貨市場的投資氣氛較2018年第四季佳。首季平均每日成交金額升至1011億元，按季升18%，但按年則跌31%。期內，交投增長表現勝過大部分全球及亞太區的交易所。

港交所又指，隨着MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數計劃進一步納入中國A股，北向交易今年第一季平均每日成交額創季度新高，較2018年第四季的舊紀錄高出67%。

港交所行政總裁李小加表示，儘管宏觀環境更具挑戰性，令現貨市場成交較去年同期回軟，但港交所於今年仍有個好開始，繼續專注其3年戰略規劃及控制成本，有能力隨時抓緊進一步發展增長的機會。