港股直擊 即巿股評

內地上月出口數據曳，加上隔晚美股大瀉，累港股曾挫近四百點，但內地深成指倒升，港股跌幅亦削半，險守兩萬九收市。

恒指低開375點，報28987點，開市已跌穿50天線(29327點)，隨即跌幅曾擴至399點，低見28963點，但內地A股回升，港股跌幅縮至111點，高見29252點。不過，內地上月出口遜預期，恒指復挫逾兩百點，最終恒指半日收報29156點，跌206點或0.7%，大市成交額571.82億元。

國企指數半日收報11159，跌101點或0.9%。

中國海關總署公布，以美元計，4月出口按年下跌2.7%，遜於市場預期增長3%；進口則按年增長4%，勝預期。以人民幣計，4月出口增長3.1%，遜於市場預期增長8%。

內地A股個別發展，上證半日跌0.1%；深成指則升0.6%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.6%；滙控(00005)降1.3%；工行(01398)跌1.2%；建行(00939)降1.8%；騰訊(00700)《和平精英》進行測試，股價曾飆3.7%，半日揚2.6%，跑贏一眾藍籌及國企成分股。

焦點板塊

出口股：內地上月出口數據疲弱，加上擔心中美貿談判，出口股受壓，主要出口產品去美國的創科(00669)，中午挫3.9%；敏華(01999)跌0.3%；敏實(00425)挫3.2%；偉易達(00303)跌0.8%；耐世特(01316)降0.9%。

內險股：近乎全線下跌，平保(02318)降1.3%；太保(02601)跌1.1%；新華保險(01336)挫3.6%，為包尾國指成分股；國壽(02628)降2.4%；人保(01339)跌2.2%；旗下財險(02328)降3.6%。

食品股；統一(00220)季績標青，更獲高盛升目標，中午大升12.2%；康師傅(00322)漲5%；日清食品(01475)揚4%；青啤(00168)升2.7%；華潤啤酒(00291)漲1.4%；達利食品(03799)漲0.9%；但旺旺(00151)卻跌0.3%。

焦點股份

培力控股(01498)：昨日急升14.4%，半日再飆7.7%，成交有220萬元。集團主席陳宇齡，疑與恒地(00012)主席李兆基長子，即將接棒出任恒地聯席主席及總經理的李家傑「對賭」

美團點評(03690)：半日升2.7%。花旗發表報告，認為美團點評和全球同業相比，業務前景和估值具吸引力，料2020財年起或可錄盈利，首予「買入」評級，目標價78元。

平安好醫生(01833)：獲平保增持，股價先跌後升，中午漲2.4%。

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