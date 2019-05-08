港股直擊 即巿股評

噚日下半場時見恒指由升逾200點到出現倒跌，但講緊唔係深插，最多只係倒跌53點，對於前日尾市追跌而入恒指熊(59246)嘅人嚟講，呢個先係開始；但可惜出咗個新聞話劉鶴訪美，跟手又刺激返個市再升過，順手刺激埋博跌班淡友。

承接噚晚外圍話「好膽心中美貿易戰」單嘢(廢話！第一日出呢單嘢嘅；第一日知呢單嘢最關鍵嗰班人全部都好正常嘅！)今朝見日經跌逾300點；而恒指做完U盤後都報跌375點，開市報28987點，截至依家10點7分，恒指最低見過28963點，下方最貼價嘅牛證28900至28999點嗰1171張期指都差唔多死一半，再落第二同第三層各有888同693張期指，夾埋都有成1581張期指。

至於上方熊證，最貼價29500至29599點，呢度有相當於564張期指，同現價(10點9分做29098點)相差402點先踩得到入門口，似乎喺牛熊證街貨圖上開始有個明確啲嘅方向。

睇埋恒指日線圖，今日粒燭進一步下跌，且完全失守50天線(29325點)，下一個支持位就要數到100天線(28068點)。「咁誇張？即係同依家仲有成千點嘅距離？」最終極會唔會殺到落呢個位就正係唔知，皆因換條保歷加通道出嚟睇嘅話，你就見到今日恒指粒燭同前日一樣，都係跌穿咗保歷加通道底(29209點)，聽日/今日下午會唔會回一回就好難講，不過同步見保歷加通道口持續拓闊，就知道保歷加通道好努力咁比位個市行；再按依家現價近下方牛證且貼價牛亦儲住唔少街貨，又增加下殺嘅機會。咁講，多返啲啲位個市彈>跟手引貼價牛入市>再「媽！我好驚呀！」將個市又大力一推>再嚟一次殺過肥牛，呢一招大家都唔係未見過架啦。

既然係咁就小注一吼回升時入隻恒指熊(59257)，收回價29638點，同現價有逾500點差距，約33倍槓桿係咁上下收回價範圍最高，都只係博佢殺依家第二同第三層牛證先。唯一要小心嘅係最貼價牛熊範圍拉個中位數(29599+28900)/2=29249.5，如果恒指喺呢啲位死纏唔放嘅話，就要小心啦，雖則下方街貨係比上方吸引，但呢啲中間位大市可以隨時反手，注碼上就要控制下啦。

至於噚日有提過嘅SPDR金ETF(02840)，呢排都可以會繼續成為避險勝地，所以今日見單位價格都升咗$3；而噚日喺[下半part]都有講過吓啲避險嘢，嫌個市chok得太快太怪嘅話，不妨向避險股埋手。

頭先打打吓稿順豐打電話嚟話收件，一開就見到呢件生日禮物，多謝呢位地產前輩Clarence同佢一位煮嘢食好叻嘅柏檔Ron！

仲有，今日[下半part]停一日，係呀，做完深層洗牙差唔多一個月，係時候又要見一見我位親愛嘅牙醫啦，聽日見。

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