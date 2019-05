即巿股評 港股直擊

5月6日、本周一的「搏拳實錄」講到:北京就中美第十輪高級別貿易磋商(5月1日結束)發展的反應相當低調,官方並沒有太多評論,可能是中國在處理國際政經大事時都一向「謹言」,也可能顯示中美貿易協議仍存在關鍵分歧尚需洽商解決。就在文章見報當日,傳媒大篇幅引述美國總統特朗普於當地時間5月5日早上在Twitter提出,5月10日開始,向總值2000億美元(去年9月美國啓動第二波貿易戰涉及金額)的中國進口商品的加徵關稅由10%提高至25%,其他未徵關稅的3250億美元中國貨,短期內亦會徵收25%關稅。

特朗普威脅把貿易戰升級——短期內,向其他未徵關稅的3250億美元中國貨徵收25%關稅——主要是他不滿目前的貿易談判因為中國嘗試重新商議以致進展太慢(The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!)。對此,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)周一在美國的記者會解釋,中國過去一星期(北京的第十輪高級別貿易磋商)違背之前談判時的承諾,令貿易協議內容足以出現極大轉變,對美方而言是不可接受。

努欽又透露,中美原本已完成90%協議內容,但中國企圖重新談判已協定的議題,更拿出一份新協議草案,內容返回談判前的語調。萊特希澤表示,將繼續與中國貿易談判,但如果沒有進展,當地周五東岸時間凌晨零時零一分,美國便向總值2000億美元中國貨的關稅由10%提高到25%。《彭博》引述美方消息報道,上周在北京談判時,中方突然表示不會同意一份需要中國修改法例的貿易協議,尋求改用透過行政和監管手段取代,被激怒的萊特希澤向特朗普滙報後,特朗普便在Twitter公布加徵關稅的決定。

另一方面,中國商務部昨天公布,副總理劉鶴周四、五將率團到華盛頓,展開新一輪貿易談判。中國繼續由副總理劉鶴代表與美方談判,反映中方仍維持談判的「級別」和解決分歧的意願,如果先前貿易談判「觸礁」的癥結或唯一的爭議就是《彭博》引述的報道,相信雙方本周應會找到一個妥協方案。

中美貿易戰會不會升級未可逆料,但特朗普5月5日的Twitter,已令前天的恒指一度暴跌1125點(3.73%;超過4月份897點的整個月波幅),並跌穿1月9日以來從未試過失守的50天線收市,造出闊294點的下跌裂口(29678和29384點)之餘,差「1點」就形成一個自4月1日至今的「孤島」。

此外,10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬於4月24日跌穿50%,代表大市已轉由中線「死亡交叉」主導,再加上恒指10天線上周三跌穿20天線,確認指數已見頂(見4月24日「搏拳實錄」講10天線和20天線關係),大市及恒指的利淡技術訊號至此湧現。恒指昨天收市重上50天線,估計只是短期的「熊吻別」。

最後,基於周一出現「9-1」跌市,老徐當晚在紐約夜期沽出29400點的即月put,收取673點期權金,先行平掉早前的long put(回報達89%;見5月6日「搏拳實錄」)。目前仍持29800點行使價的期指short call。

老徐